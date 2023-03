Laszlo Boloni, discurs dur pe un subiect sensibil. „Ce este rău în faptul că Ungaria investește în fotbalul românesc”. De ce susține echipa „Ținutului Secuiesc”

Laszlo Boloni nu este de acord cu faptul că meciul Sepsi – FC U.Craiova, oprit din cauza scandărilor xenofobe, se va rejuca. Fostul selecționer al naționalei României este convins că nu a fost respectată legea și spune că tocmai cel care a greșit a avut câștig de cauză. Antrenorul de etnie maghiară a explicat și de ce a susținut așa-zisului Ținut Secuiesc la un Campionat Mondial al minorităților.

Laszlo Boloni a jucat la ASA Târgu Mureș și la Steaua și a câștigat cu echipa din Ghencea Cupa Campionilor Europeni. A fost chiar selecționerul naționalei României, iar în Ungaria nu a antrenat niciodată deși este etnic maghiar, iar de ziua lui i-a transmis un mesaj de felicitare chiar Viktor Orban, premierul guvernului de la Budapesta.

Antrenorul lucrează acum la Metz în liga a doua franceză, dar a urmărit cu mare atenție cazul Sepsi – FC U.Craiova 1948. Meciul a fost oprit din cauza scandărilor xenofobe, iar Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis ca formația din Sfântu Gheorghe să câștige duelul la „masa verde” cu 3-0. Comisia de Recurs a decis rejucarea.

Boloni este convins că gruparea din Bănie a fost în culpă, dar acum are șanse de a lupta pentru un loc în play-off.

Laszlo Boloni abordat și un subiect controversat: investițiile guvernului maghiar în fotbalul românesc, doar la echipe din zone unde maghiarii sunt majoritari, dar și faptul că a susținut o echipă a așa-zisului Ținut Secuiesc la un Campionat Mondial al minorităților.

„Ce e rău în asta? Uite, eu ce știu este că Adrian Rus a jucat la Sepsi, la Academia Puskas, la Videoton, este internațional român și joacă în Italia.

La fel, Ținutul Secuiesc. Presa a scris că ați susținut echipa de fotbal a Ținutului Secuiesc la Campionatul Mondial al minorităților.

Pentru mine nu e nicio problemă. Este un Campionat Mondial neoficial. Mă bucur că am fost acolo. Este o sărbătoare extraordinară a diferitelor culturi. Am auzit niște imnuri pe care nu le mai auzisem. Am văzut niște grupuri de spectatori cu dansurile lor folclorice. Rămâne o amintire deosebit de frumoasă.

Nu e aceeași presiune la Mondialul organizat de FIFA, dar să vezi secuiul dansând cu ăla care vine din nu știu ce trib din Africa, e ceva deosebit de frumos. Și între ei nu este nicio problemă. După meci beau o țuică sau o bere. Este o sărbătoare. Pe urmă, secuiul merge acasă și lucrează pentru a avea un trai cât se poate de bun”, a mai spus Boloni.