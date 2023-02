Lăsata Secului 2023, pe ce dată pică. Tradiții și obiceiuri pe care să le respecți

Unul dintre cele mai lungi și mai importante posturi din calendarul creștin-ortodox este reprezentat de postul Paștelui. Acesta îi pregătește pe creștini pentru Învierea Domnului. Dintre cele patru posturi din timpul unui an, acesta este cel mai aspru și cel mai dificil și are o durată de 40 de zile, la care se adaugă și săptămâna mare. Lăsata secului are două etape, care duc către Postul Mare. Iată așadar tot ce trebuie să știi despre Lăsata Secului 2023.

Lăsata Secului 2023, semnificație

În Postul Paștelui posteau catehumenii care se pregăteau să fie botezați de Paști și să intre în biserică. Astăzi este ceva firesc să ții acest post și să te pregătești spiritual, ca și creștin, pentru a sărbători Învierea lui Iisus Hristos.

Perioada premergătoare Postului Paștelui

Potrivit calendarului creștin ortodox, în acest an, data de început a postului Paștelui este pe 27 februarie. Acesta se sfârșește pe data de 16 aprilie, deoarece pe 16 aprilie este prima zi de Paște.

Paștele nu are o dată fixă, la care se sărbătorește. Data se fixează în funcție de echinocțiul de primăvară și de luna plină. Lăsata Secului are două etape: renunțarea la carne și renunțarea la brânză. În acest an, prima etapă va avea loc pe data de 19 februarie, iar cea de-a doua pe data de 26 februarie. Ambele etape vor pica în zile de duminică.

Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului 2023

Există o serie de tradiții și obiceiuri legate de Lăsata Secului, pe care credincioșii le respectă. Acestea diferă de la o zonă geografică la alta. Iată câteva dintre acestea:

rudele trebuie să vină la masă dar nu cu mâna goală. Ele trebuie să vină cu mâncăruri cu carne, colaci, turte în foi sau vin

pentru a nu atrage boli sau rele, femeile nu au voie să toarcă sau să coase

vasele trebuie să fie spălate foarte bine, de mâncărurile de dulce, de către femeile din Ardeal

se dansează mult de lăsata secului la brânză, pentru a crește cânepa înaltă

copilul care strănută de Lăsata Secului trebuie să primească o vacă

pentru a alunga pagubele, la Lăsatul Secului de brânză, toate oalele trebuiau puse cu gura în jos.

Lăsatului Secului pentru Postul Mare – rugăciunea iertării

Pe lângă abținerea de la unele alimente, creștinii care doresc să țină post se opresc și de la fapte rele și punând mai mult accent pe rugăciune. Iată așadar ce rugăciune pot rosti credincioșii de Lăsata Secului:

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoşi, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii şi ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre! Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase! Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne, Mântuitorul nostru şi pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase! Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase! Curăţeşte-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mulţumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!”

