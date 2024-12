Larisa Popa, pregătită să câștige Survivor România: „Acum o s-o cunoască toți pe adevărata Larisa”. Dezvăluiri în premieră despre viața ei amoroasă, dar și relația actuală cu Pescobar EXCLUSIV

Un nou sezon Survivor este pregătit intens de Pro TV, iar concurenții abia așteaptă să își testeze limitele în show-ul care ține o țară întreagă cu sufletul la gură. Larisa Popa se numără printre concurenți, iar, în exclusivitate pentru Playtech Știri, aceasta ne-a vorbit despre participarea în emisiune, viața amoroasă, dar și plecarea de la Pescobar.

Larisa Popa se pregătește intens pentru Survivor

Larisa Popa a devenit cunoscută după ce a lucrat pentru Pescobar, iar, ulterior, ea a rămas activă în mediul online și a reușit să își construiască o bază mare de fani. Tânăra ne-a explicat că nu o deranjează că oamenii încă o recunosc drept ‘Larisa a lui Pescobar’, însă vrea să le dezvăluie tuturor adevărata personalitate pe care o are la Survivor.

Atunci când vine vorba despre viața personală, frumoasa concurentă de la Pro TV a punctat că nu are, momentan, o relație.

Playtech Știri: Bună, Larisa! De ce Survivor? Noi, cei din online, te-am cunoscut într-un anumit fel și sunt sigură că acum vrei să ne arăți cum ești cu adevărat.

Larisa Popa: Vreau să o arăt pe adevărata Larisa Popa cu ajutorul acestei emisiuni, nu pe Larisa a cuiva! Foarte mulți oameni se gândesc la cum m-au cunoscut la fostul loc de muncă. Acolo am avut un job, a existat o strategie de marketing. Acum o să o cunoască toți pe adevărata Larisa! Eu am încercat să mă zbat, să le arăt că sunt așa, că fac alte lucruri, iar cine a vrut să înțeleagă, a înțeles. A trecut aproape un an de când nu mai lucrez la Pescobar, dar încă primesc comentarii legate de el sau sunt etichetată în postările lui.

Nu o să scap niciodată de acest nume, însă nu mă deranjează! Am trăit 8 ani de zile pe lângă el, acolo m-am dezvoltat și așa m-au cunoscut oamenii, dar trebuie să plec mai departe cu brand-ul Larisa Popa.

Survivor are un format real, trebuie doar să nu vrei să înțelegi omul pe care îl vezi pe micile ecrane. O să le arăt oamenilor cum sunt eu. Spun asta pentru că numeroase persoane, dacă nu mă cunosc, mă judecă. Am avut discuții față în față cu oamenii și 99% mi-au spus că e diferit tot ce se vede pe online față de cum sunt cu adevărat. Pe Instagram încerci să arăți doar lucrurile bune, dar realitatea este altfel! La Survivor o să trec prin toate stările, o să mă vadă oamenii așa cum nu m-au văzut niciodată.

„Nu cred că o să scap vreodată de eticheta Larisa a lui Pescobar”

Playtech Știri: Ce mai vrei să le demonstrezi oamenilor cu ajutorul Survivor?

Larisa Popa: Un alt val de hate a venit din faptul că aș fi machiată mereu. Eu nu mă machiez strident! Nu am o problemă să ies nemachiată pe stradă, am mai apărut așa și în diferite videoclip-uri, nu mă deranjează! La Survivor o să fiu doar nemachiată. Și asta mi se spune. Oamenii care mă cunosc față în față îmi spun că sunt mai frumosă în realitate. Sper ca oamenii să își facă o altă părere despre mine prin prisma emisiunii! Nu cred, totuși, că o să scap vreodată de eticheta ‘Larisa a lui Pescobar’, nici nu mă deranjează, dar vreau să arăt cum sunt eu cu adevărat!

Playtech Știri: Vreau să te întreb și de fostul tău job. Tu ai mai ținut legătura cu Pescobar?

Larisa Popa: Nu am mai vorbit de mult, dar dacă ne vedem, ne salutăm. Suntem civilizați, ne-am mai întâlnit prin oraș. Ne salutăm, nu avem nicio problemă! Am evoluat lângă el, am crescut. De la 18 ani am muncit alături de el. Ar fi o lipsă de respect a mea față de el dacă ar fi altfel.

Niciodată nu am vorbit urât despre el și nici nu o să o fac! Nu aș avea de ce să o fac și nici nu am un astfel de caracter. Am preferat să nu justific plecarea. Nu trebuie să îmi spăl rufele în public! Am cei 7 ani de acasă, am bun simț și respect față de tot ce am trăit și tot ce mi-a oferit Dumnezeu.

„Am terminat ingineria, sunt energetician”

Playtech Știri: Spui că ai preferat să nu dai explicații cu privire la motivul plecării…

Larisa Popa: Totuși, nu există neapărat un motiv. Am vrut să evoluez. Munceam mult și am simțit că trebuie să fac o schimbare, să nu mai muncesc în acest domeniu. Am terminat și o facultate care nu are nicio legătură cu HoReCa.

Am terminat ingineria, sunt energetician, dar nu am profesat pentru că nu mă mai regăsesc! Îmi place marketing-ul, îmi place să promovez oamenii. Sunt foarte solicitată, într-adevăr. Am și colaborări pe care le refuz, nu pot să fiu peste tot. Aleg unde aș vrea să apar. Îmi place foarte mult ce fac!

Playtech Știri: Nu regreți plecarea?

Larisa Popa: Nu! A fost un salt pentru mine. Nu e ușor să ieși din zona de confort, dar vrei uneori mai mult! Eu sunt pro evoluție. Am oameni în jur care se plâng de jobul lor. Le-am spus că sunt în zona de confort. Și eu am avut nemulțumiri în pandemie! Am avut o perioadă în care nu am lucrat pentru Pescobar, mi-am căutat alt job, am plecat din București, însă nu m-am regăsit deloc.

Ulterior, m-am întors la Pescobar, dar HoReCa e un domeniu greu, iar noi am lucrat la un nivel înalt, cu un număr mare de clienți. Munca a fost pe măsură! Nu dau vina pe nimeni, dar eu m-am dedicat total. Am simțit că vreau să fac și altceva. Aveam un program de muncă și somn, intrasem într-o rutină.

„Sunt convinsă că o să câștig emisiunea”

Playtech Știri: Nu îți e frică de faptul că o să pierzi colaborări cât timp ești la Survivor?

Larisa Popa: M-am gândit și la acest aspect, dar eu sunt convinsă că o să câștig emisiunea! Totuși, dacă nu este să câștig, experiența de acolo nu se compară cu nimic! Bineînțeles, am pus câteva contracte pe pauză, dar oamenii mă așteaptă cu brațele deschise să continuăm colaborările atunci când o să mă întorc.

Playtech Știri: Vreau să te întreb și de viața personală. Există cineva special în viața ta?

Larisa Popa: Nu! Nu am pe nimeni. Am și fost dezamăgită, însă nu neapărat acesta este motivul. Când te îndrăgostești, îi oferi timp și energie omului de lângă tine. În momentul de față vreau să evoluez pe plan profesional. Nu vreau să mint, spun nu atunci când vine vorba de o relație! Nici măcar la date-uri nu ies.

Am 27 de ani și nu știu dacă am ieșit până acum de mai mult de 3 ori la o cafea cu un băiat. Nu îmi plac lucrurile acestea! Acum, de când mă știe lumea, e foarte greu să mă scoți în oraș. Prefer să nu ies ca să nu mi se pună vreo amprentă. Vreau să mă axez pe ce vreau să devin ca om.

Clar, îmi doresc, la un moment dat, să am pe cineva. De la omul de lângă mine o să am nevoie doar de iubire și respect, nu de altceva! Nu am nevoie de sprijin financiar. Atunci, e greu ca un bărbat să accepte asta! Nu l-am găsit pe bărbatul potrivit momentan! Niciodată nu m-am gândit la mine ca fiind mireasă, așa cum se imaginează fetele când sunt mici. Totuși, sunt sigură că toate vin la timpul lor și Dumnezeu o să îmi ofere totul atuncu când trebuie.

Larisa Popa a stârnit simpatia internauților după ce a lucrat, timp de 8 ani, alături de Pescobar. Tânăra s-a dovedit a fi o prezență îndrăgită în mediul online, iar, ulterior, a continuat să mențină legătura cu admiratorii și să își construiască propria imagine.

Aceasta face parte din concurenții noului sezon Survivor, care sunt pregătiți să le ofere telespectatorilor un spectacol de neuitat. 19 persoane extrem de curajoase au acceptat provocarea care o să fie văzută, în curând, la Pro TV.