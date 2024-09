Larisa Popa a spus în sfârșit adevărul despre relația cu Pescobar la 6 luni după ce a demisionat: “A fost o prietenie mai avansată”

Larisa Popa a avut o colaborare strânsă cu Pescobar. În cei 8 ani în care a lucrat la Taverna Racilor, presa a scris în repetate rânduri că între ea și omul de afaceri ar fi fost și o altfel de relație. La 6 luni după ce a demisionat, șatena a spus adevărul despre legătura dintre ea și Paul Nicolau.

Ce relație au avut Larisa Popa și Pescobar, de fapt

Larisa Popa a fost ani buni manager la Taverna Racilor, iar în perioada în care a lucrat alături de Pescobar, a ajuns să se apropie mult de acesta. Mulți au speculat că între ei ar fi ceva mai mult decât o relație profesională, dată fiind chimia lor.

Cu toate acestea, Larisa Popa spune că nu a fost niciodată iubita lui Paul Nicolau, ci doar au fost foarte buni prieteni. Șatena recunoaște că uneori au alimentat și ei zvonurile privind apropierea, însă nu a fost niciodată vorba despre o relație amoroasă.

”A fost o perioadă foarte frumoasă în care am lucrat cu Pescobar, asta o să rămână mult timp întipărită în viața mea, pentru că acolo am evoluat, am crescut în businessul lui și alături de el. (….) 8 ani de zile am muncit alături de Pescobar, am crescut împreună. Nici vorbă de o relație cu Pescobar, noi am fost ca o familie.

Îi cunosc familia, părinții, sora, bunica, pe toată lumea. Îmi sunt foarte dragi și în momentul de față, ținem legătura fără nicio problemă. A fost o prietenie mult mai avansată cu Pescobar. Marketingul nostru la momentul respectiv s-a interpretat și cumva și noi am alimentat chestia asta. Deci nu a fost vorba de relație, am fost doar prieteni buni”, a precizat Larisa Popa potrivit WOWbiz.ro.

Vrea să scape de eticheta ”Larisa a lui Pescobar”

Cât timp a lucrat la Taverna Racilor, Larisa a fost asociată puternic cu patronul acesteia. În momentul în care a decis să își dea demisia, șatena și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că nu vrea să mai fie numită ”a lui Pescobar”.