Larisa Iordache, dezvăluire cutremurătoare. ”Am ajuns la spital cu criză. Riscam să-mi pierd rinichiul”

Larisa Iordache are doar 27 de ani, dar nu mai concurează din anul 2021. Numeroasele operații au determinat-o să spună „adio” sportului care i-a adus faima. Fosta sportivă a acordat un interviu în care a vorbit despre un moment foarte delicat, când a ajuns de urgență la spital, iar medicii au decis că trebuie să o opereze.

Larisa Iordache și-a câștigat faima în gimnastică deși a avut o mulțime de probleme medicale. A fost operată de nouă ori în zece ani, dar cu toate acestea a reușit să câștige o mulțime de medalii și trofee. Una dintre intervenții a fost chiar foarte dificilă. Fosta sportivă de la CS Dinamo a ajuns la spital cu dureri foarte mari, iar medicul a decis că este mai bine să o opereze de urgență. Dacă nu se grăbea, risca să-și piardă rinichiul.

„Am ajuns la spital cu criză, cu febră, infecție, am avut noroc să dau de un medic foarte bun, care s-a ocupat de mine foarte bine. M-a pregătit cu ce se poate întâmpla. Am intrat în operație, mi-a montat un stent aproape o lună, pentru a putea elimina lichidul și infecția care se formase. Riscam să-mi pierd rinichiul. După o lună de zile, m-a operat din nou și medicul mi-a spus că trebuie să am noroc, ca să se spargă toată pietricica, pentru că era destul de mare.

Dacă nu, trebuia să-mi mai pună un stent o lună de zile și să mă opereze iar. Și aici intervine partea psihologică. Am reușit din fericire să scap, iar după 2 săptămâni mi-am revenit la ritmul normal, am mai făcut tratament, iar acum sunt foarte bine, dar am mare grijă. Beau apă mai mult decât o făceam înainte”, a declarat Larisa Iordache, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor, conform Spectacola.