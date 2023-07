Larisa Iordache, şedinţă foto superbă în costum de baie. Fosta gimnastă, lăudată de internauţi: „Super sportivă, super femeie”

Larisa Iordache face furori cu fiecare apariție a sa. Recent, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Londra, a făcut senzaţie la piscină, în costum de baie, primind mii de aprecieri pe rețelele sociale din partea fanilor. Iată fotografiile cu care a încântat ochii urmăritorilor săi.

Larisa Iordache este una dintre cele mai cunoscute și de succes gimnaste pe care România le-a dat. Deși a renunțat la cariera de sportivă, de mai bine de un an, ea continuă să se mențină într-o formă de invidiat, pe care nu ezită deloc să o arate pe rețelele sociale.

Recent, bruneta în vârstă de 27 de ani a reușit să atragă, din nou, toate privirile. Fosta gimnastă și-a făcut apariția la unui hotel de pe litoral într-un costum de baie cu care a făcut furori. Aceasta s-a lăsat filmată și fotografiată, postând mai apoi imaginile pe rețelele sociale.

Desigur, postarea a atras un val uriaș de comentarii și de reacții din partea fanilor, care nu s-au putut abține din a o complimenta pentru felul divin în care arată.

Larisa Iordache trăiește de câteva luni bune o frumoasă poveste de iubire alături de Cristian Chiriță, sportiv și el, reprezentant al României la competițiile internaționale de tenis de masă încă din anul 2015. Iată ce spune despre ideea de a face pasul cel mare în viitorul apropiat.

„Noi nu prea vorbim așa de planuri, mai mult presa, este nerăbdătoare să ne vadă în această ipostază. Toate la rândul lor pentru că eu nu mă grăbesc niciunde și nici el. Consider că lucrurile care vin lin, curat și de la sine înțeles, lucrurile merg foarte bine.

Având în vedere că a început sezonul nunților și am fost la câteva până acum, văzut câtă bătaie de cap există în spatele unei nunți. Consider că prea multă bătaie de cap nu are rost, la momentul ăsta.

Cred că e bine să faci ceva micuț, drăguț, eu așa văd. Ceva mic, drăguț cu oamenii care te iubesc necondiționat, care au fost alături de tine în momentele dificile și în momentele în care ai câștigat.”, a spus fosta gimnastă, pentru Antena Stars.