Larisa Iordache, apariție incendiară în miez de noapte. Rochia scurtă i-a lăsat la vedere trupul sculptat

Face ea ce face și mereu ajunge în centrul atenției. Fosta mare gimnastă Larisa Iordache și-a surprins, din nou, fanii cu o fotografie incendiară pe rețelele sociale. S-a pozat într-o rochie neagră, scurtă și decoltată care a pus pe jar inimile bărbaților. Cum arată fosta concurentă America Express acum.

Este una dintre cele mai cunoscute, reputate și populare sportive din România. Larisa Iordache nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, dat fiind faptul că, de o vreme, vedeta a devenit extrem de activă în social media, acolo unde-și etalează trupul sculptat, spre deliciul urmașilor lui Adam.

Recent, frumoasa brunetă s-a lăsat fotografiată într-o ipostază inedită. Larisa Iordache a fost prezentă la un eveniment fastuos, Viva Party 2023, unde a îmbrăcat o ținută de milioane.

Fosta concurentă de la America Express și-a etalat formele feminine și picioarele lucrate într-o rochie neagră, mulată și scurtă.

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, iar fosta campioană a României la gimnastică a reușit să-i facă să suspine pe reprezentanții sexului masculin aflați în preajma ei.

Pragmatică, responsabilă și foarte echilibrată, Larisa Iordache are întotdeauna un răspuns pregătit pentru orice tip de întrebare.

Acum ceva vreme, marea gimnastă a explicat de ce a refuzat să îmbrace rochia de mireasă la o defilare de modă, considerând că acel moment trebuie să fie unic și special, având loc doar în ziua nunții sale.

„Nu m-am îmbrăcat în rochie albă de mireasa pentru că eu consider că, atunci când va veni momentul, va fi unul unic și special. Asta îmi doresc! Nu îmi doresc să anticipez cu absolut nimic.

Nu sunt superstițioasă, nu din cauza asta nu am purtat rochia albă. Nu am purtat pentru că nu am simțit. Când va fi momentul, cu siguranță, o să o fac, pentru că îmi doresc asta, ca fiecare femeie”, ne-a spus Larisa în exclusivitate pentru Playtech Știri.