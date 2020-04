Larisa Iordache, a fost detaşată alături de alţi sportivi şi angajaţi ai clubului Dinamo la secţiile de poliţie pentru a contribui la acţiunile de control în timpul epidemiei de coronavirus, în contextul stării de urgenţă.

Larisa Iordache a renunțat să stea în stradă după ce a fost jignită. ”Oricum, nu era treaba mea”

Larisa Iordache, medaliată olimpică, mondială şi europeană la gimnastică artistică, nu a rezistat decât câteva zile ca agent de poliţie pe străzile Capitalei, scrie click.ro. Aceasta fusese detaşată în data de 9 aprilie.

”După ce s-a lăudat că ajută Poliția, Larisa Iordache a spus că intră în medical și că nu mai poate ieși la acțiuni. Șeful Secției 22 este foarte supărat”, au dezvăluit surse din cadrul IGPR click.ro. Larisa Iordache nu a dorit să dea detalii legate despre situaţie.

”Momentan, nu am intrat în concediu medical, voi vedea dacă am să o fac. Am niște probleme la tendonul ahilean de la piciorul stâng. Nu am fugit de responsabilitate, îmi văd de sănătate. Nu era treaba mea să stau în stradă”, a declarat Larisa Iordache.

Larisei Iordache nu i-a convenit de la început detaşarea la secţia de poliţie

Larisa Iordache a vorbit după prima ei zi pe străzile Capitalei. „Nu, în niciun caz nu mi se pare normal, pentru că eu toată viaţa am făcut gimnastică, toată viaţa am fost la sala de antrenament, chiar şi în luna asta în care nu am putut să merg la sală să-mi desfăşor activitatea normal a trebuit să le fac în casă. Am stat cât am putut de mult în casă şi să nu iau contact cu alte persoane.

Şi când mergeam la cumpărături aveam grijă de mine. Şi acum să ajung în uniforma de poliţie şi să interacţionez cu oamenii este destul de dificil. Sunt foarte multe informaţii dintr-o dată. Nu este greu să stochez aceste informaţii, însă este greu să văd că unii oameni chiar nu înţeleg. Este normal să accept situaţia pentru că am fost chemată, nu am nimic de obiectat, este normal să răspund pozitiv. Eu sper să mă întorc la gimnastică cât de curând„, spunea Larisa Iordache.

Larisa Iordache, jignită pe Facebook

Fosta sportivă, după prima ei zi în uniformă, a anunţat, pe Facebook, că a “schimbat costumul de gimnastică în uniforma de poliţie”, din cauza lipsei de personal, ea făcând şi un apel către populaţie să stea în casă.

În doar câteva ore, postarea sa a primit peste 2.000 de aprecieri, dar şi comentarii vulgare, însoţite de jigniri.

”Vă rog din suflet citiţi mesajul din descrierea pozei cu atentie şi nu mai jigniţi! Este urât să jigniţi şi să faceţi un om în toate felurile şi voi să staţi în casă sau să vă plimbaţi pe stradă fără să vă pese de cei din jurul vostru! Este uşor să criticaţi o persoană, dar să spui o vorbă bună e mai greu.

Comentariile nu sunt obligatorii dacă sunt într-un mod negativ. Nu trebuie să facem un număr de comentarii şi să vă vărsaţi supărarea pe pagina mea sau la pozele pe care le postez. Acest mesaj este pentru personele care scriu comentarii urâte, fără să realizeze că jignesc prin ceea ce scriu”, a comentat Larisa Iordache.