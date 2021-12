Larisa Drăgulescu, pe urmele Nicoletei Luciu. Decizia șocantă pe care a luat-o, de ce își schimbă silicoanele EXCLUSIV

Larisa Drăgulescu, pe urmele Nicoletei Luciu. Își schimbă silicoanele care i-au adus două milioane de euro, cu altele, de un kilogram! ”Mi-aș dori un bust mai mare!”. Larisa Drăgulescu, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu, a recunoscut recent că a devenit milionară în euro, din munca de dansatoare, în cluburile de noapte, dar și din videochat, pozele ei în ipostaze amețitoare stârnind admirația și pasiunea bărbaților, pe un popular site de adulți. Cum frumusețea îi aduce un sac de bani, Larisa ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru playtech.ro, că va recurge la o nouă operație estetică, din dorință a avea un bust cu mult mai generos.

Larisa Drăgulescu, frumușica blondină care în 2015 a strălucit și pe coperta Revistei Playboy, are două locuri de muncă. Ziua este funcționar administrativ, la o firmă de petrol, din Reșița, iar seara are o colaborare cu un site de adulți vestit în lume, unde postează fotografii și filmulețe, în care apare în ipostaze sexy, fanii plătind în jur de 10 euro lunar, ca să o admire. Trupul superb i-a adus un sac de bani, după cum a și recunoscut, recent:

”Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară “la muncă” înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor”, a declarat ea, la PRO TV.