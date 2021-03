Larisa a înflorit după divorțul de Alin Oprea. Ce a ajuns să facă acum pentru bani

Divorțul dintre Alin și Larisa Oprea a fost unul controversat, cu acuzații și scene zguduitoare, dar care a ajuns pe o pantă ascendentă, fiind aproape de final, odată cu venirea primăverii. Ambilor le e bine așa. Acest lucru s-a văzut și în cea mai recentă apariție a femeii, într-un reportaj ”XNS”, unde a povestit cu ce se ocupă, ce îi face bine și care este legătura dintre tată și copii acum.

Divorțul dintre Alin și Larisa Oprea se anunță a se încheia cu bine. Femeie a înflorit

Fosta parteneră de viață a lui Alin Oprea a arătat publicului cu ce se ocupă de mai bine de șapte ani, dar și cum își câștigă existența după separarea de artist. Aceasta a rămas în țară după cea mai recentă înfățișare în procesul de divorț, unde va mai sta o vreme pentru a-și serba ziua de naștere, la sfatul copiilor. Femeia, împreună cu aceștia, se va întoarce în Londra de luna următoare, când Melissa și Adrian vor începe cursurile.

Deși artistul a spus că odată cu separarea a rămas și fără familie, și fără bani, iar Larisa îi cere sume colosale, luptându-se acum în instanță pentru averea familiei, femeia o duce bine. Spune că are un loc de muncă bine plătit în Londra, acolo unde s-a stabilit în urmă cu aproape doi ani. Sportul o ajută să treacă peste toate, dar îi și aduce foloase financiare, căci din el își face banii. Ea este antrenor personal și recunoaște că serviciile sale nu sunt deloc ieftine.

E antrenor personal din 2014

„Eu sport am început să fac la opt ani. După care am intrat la liceul sportiv, după care am făcut Facultatea de Sport, după care am făcut toate specializările sportive asta până când m-am căsătorit și m-am reprofilat. Dar din 2014 m-am reîntors la ce îmi place, iar reacțiile cliențiilor mei au fost întotdeauna pozitive. Antrenor personal sunt din 2014, am deschis o sală în București, după care, de când am plecat la Londra, am vândut sala, iar acolo am făcut ce-mi place.

Acolo a fost o perioadă grea pentru că restricțiile sunt dure, nu am putut face decât activitatea online. Eu acum am doar clienți privați, oameni care-și permit un antrenament privat, acasă. Telefonul meu este mereu deschis, vorbim în fiecare secundă despre sport și nutriție. Un om normal, care are un job de 1000 și ceva de lire nu-și poarte permite un antrenor personal”, a spus Larisa la Antena Stars.

Solistul nu i-a mai sunat pe copii de la cea mai recentă înfățișare în fața instanței

În schimb, recunoaște că a fost afectat de cele întâmplate în ultima perioadă în viața sa. În ceea ce privește legătura pe care Alin o menține cu copiii săi, aceasta nu a vrut să comenteze, dând de înțeles că nu i-a sunat de când s-au văzut la Tribunal, din urmă cu trei săptămâni.