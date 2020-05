Mihai Albu se topește de dorul fiicei sale, Mikaela, pe care nu o mai vede de două luni. Celebrul designer încearcă să o convingă pe fosta soție, Iulia Albu, să îi permită să o vadă pe fetiță măcar o jumătate de oră, în fața blocului unde aceasta locuiește.

Lacrimi și durere pentru Mihai Albu. Apel disperat către fosta soție

Mihai Albu și Iulia au fost căsătoriți timp de nouă ani, iar divorțul a venit în 2012, în liniște. Soția a rămas după depărțirea oficală cu un apartament luxos, cu numele de familie al soțului, cu o pensie alimentară consistență, precum și ci fiica lor. Inițial părea că relația lor va rămâne una cordială de dragul Mikăi, însă certurile dintre Mihai și Iulia Albu se țin lanț de aproape opt ani.

Motivul este acela că designerul este nemulțumit de faptul că petrece prea puțin timp alături de fetița lui. Astfel, Mihai și-ar dori să aibă o relație amicală cu Iulia, ba chiar face un apel de pace către aceasta.

Mihai Albu vrea să îngroape securea războiului

“Vreau ca relația dintre mine și Iulia să fie una de pace și armonie, fără șicane, fără răutăți. Pentru binele nostru și al copilului nostru, trebuie să înceteze cu denigrarea publică, dar și privată. Vreau să mă pot consulta cu ea pe orice aspect legat de creșterea și educarea copilului nostru, vreau să imi pot suna fiica oricând doresc. Nu avem nimic de împărțit, motiv pentru care nu înțeleg de ce trebuie să se creeze mereu o relație tensionată, de pe urma căreia are mereu de suferit copilul nostrum. O rog pe Iulia si public să facem împreună un efort pentru buna creștere a Mikăi”, a transmis Mihai Albu.

Sub pretextul că designerul merge regulat la serviciu, Iulia Albu i-a interzis acestuia să-și mai vadă fiica pe motiv că acesta ar putea să o infecteze cu coronavirus. Nemulțumit de atitudinea fostei soții, Mihai Albu a acceptat situația pentru a nu porni un nou scandal.

Mikaela i-a spus tatălui ei că se vor vedea la vară

“Am mai vorbit la telefon cu Mika, iar ea mi-a spus că ne vedem la vară, ca să nu îi dau coronavirus. Mi s-a rupt sufletul. Nu mai am liniște de dorul ei. Am de gând să insist la Iulia să mă lase să văd fata măcat o oră, la ea în fața blocului.

Vin echipat cu mască și mănuși și nici nu iau copilul în brațe. Doar să o văd. Sper să o înduplec pe Iulia. Accept punctul ei de vedere, dar am să apelez la faptul că și ea este părinte și ar suferi enorm enorm dacă ar fi în locul meu”, a spus Mihai Albu.