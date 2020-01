De ce au divorțat Iulia și Mihai Albu. Detaliile intime au ieșit la iveală. „E vorba de găină”

În momentul în care a fost întrebată despre divorț, Iulia Albu nu a dorit să ofere prea multe detalii și a dat un răspuns scurt, un pic arogant. Fostul ei soț a fost însă ceva mai vocal și a mărturisit că viața lor s-a schimbat după ce Iulia și-a luat o găină drept animal de companie.

De ce au divorțat Iulia și Mihai Albu

În momentul în care a fost întrebată în legătură cu motivele despărțirii de fostul ei soț, Iulia Albu a dat un răspuns foarte scurt: „Ca să ne punem această în­trebare realist, ar trebui să ne gândim unde sunt eu astăzi şi unde sunt alţii.”

Fostul ei soț a fost un pic mai vocal și a dat de înțeles că Iulia făcuse o obsesie pentru animalul ei de companie, care la acea vreme era o găină.

„Fosta soție are o atitudine mai beligerantă, mai conflictuală. Nu doar cu mine, ci cu toată lumea, dar toate se vor hotărî în instanță. Eu cu Iulia comunicăm foarte rar. Nu mai avem ce să ne spunem, vorbim doar despre copil. Lucrurile se văd altfel dintr-o parte. Am fost fericit în căsătoria cu ea, până a apărut găina, cu un an înainte de divorț. Nu vreau să despic firul. Una e imaginea publică: a început să plimbe găina pe toate bulevardele Bucureștiului și alta e… Ceea ce s-a întamplat cu găina e una, dar e vorba de găină în timpul căsniciei. A mers totul foarte bine, de aia am ajuns la divorț. Nu ne mai înțelegeam.

Au intervenit discuții. Eu nu am de spus cuvinte rele la adresa mamei copilului meu. Mi se pare foarte interesant ce face, s-a implicat în lumea modei, relația dintre noi nu a mai funcționat. Tatăl meu a fost din zona Alba Iulia și de asta ne cheamă Albu. Acum jocurile de cuvinte au trecut în partea cealaltă. La divorț, numele a fost parte din negociere. Și-a construit întreaga carieră pe numele acesta și mi se pare normal să-l păstreze. Că ma deranjează e altceva”, a mărturisit fostul soț al Iuliei Albu.