La ce temperatură se spală, de fapt, lenjeria de pat. Așa te asiguri că e complet dezinfectată

Gospodinele sunt atente la fiecare detaliu pentru ca întreaga locuință să arate impecabil. Majoritatea dintre ele sunt atente la lenjeriile de pat care sunt puțin sensibile și de cele mai multe ori au culori deschise. Cu siguranță toată lumea s-a ,,luptat” cel puțin o dată să scoată la capăt o lenjerie albă care a prins din cauza timpului sau a neglijenței câteva pete. Nu trebuie să îți mai faci griji pentru asta pentru că există multe trucuri în această direcție. Specialiștii îți spun exact ce trebuie să faci și la ce temperatură trebuie să speli.

Trucuri pentru lenjeria de pat: la ce temperatură trebuie spălată?

Cu siguranță multe gospodine au avut parte de o ,luptă’ cu lenjeriile de pat. Majoritatea dintre ele sunt de culori deschise, iar cele mai complicate sunt clar cele albe. Albul inspiră curățenie și prospețime, motiv pentru care la hoteluri lenjeriile sunt mereu astfel. Dacă ai adus acest obicei la tine acasă, nu trebuie să îți faci griji în privința petelor care ar putea să apară.

Se pot aduna multe bacterii pe acestea în timp. Este important ca așternuturile să fie spălate corespunzător pentru a scăpa și de acarieni microscopici și piele moartă. Martin Seeley este un expert care a susținut că este indicat ca lenjeriile de pat să fie uscate în aer liber, la soare, mai ales pe timpul verii.

Cum trebuie să se usuce?

Poate puțini știu, dar razele ultraviolete contribuie la înlăturarea bacteriilor și în acest fel lenjeriile albe vor pute să rămână curate și proaspete.

„Cutele ar trebui să cadă în mod natural, iar razele ultraviolete ale luminii soarelui vor îndepărta orice bacterie și vor înălbi cearșafurile, ceea ce este foarte benefic pentru cei cu cearșafuri albe.”, a spus acesta.

Dacă nu ești mulțumit de parfumul hainelor după spălare, ai o opțiune simplă la îndemână. Pune apă și câteva picături de ulei esențial într-un recipient cu pulverizator și stropește toată suprafața. Vei vedea că după uscare vor avea o mireasmă aparte.

Care sunt excepțiile?

Un studiu publicat în he Journal of Allergy and Clinical Immunology arată că în peste 90% din locuințele analizate sunt cel puțin trei alergeni detectabili care pot provoca boli. Adaugă o cană de oțet alb la spălare pe lângă detergent și acestea se vor dezinfecta foarte bine.

De asemenea, un alt detaliu de care trebuie să ții cont este temperatura. Așternuturile se spală la o temperatură de 40 de grade Celsius, dar există și câteva excepții. Dacă ai copii mici sau persoane bolnave în casă, setează mașina de spălat la o temperatură de 60 de grade Celsius.