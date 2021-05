La ce oră începe cea de-a doua semifinală de la Eurovision 2021

Ediția a 65 a a competiției muzicale Eurovision Song Contest are ca slogan: Open Up și se află la cea de-a doua semifinală. Iată la ce oră începe a două semifinală de la Eurovision 2021, care are loc în acest an la Rotterdam.

Ora la care începe cea de-a doua semifinală de la Eurovision 2021

Începând de marți, 18 mai 2021, a început Eurovision Song Contest 2021 și se va desfășura după cum urmează

prima semifinală: marți, 18 mai 2021

a doua semifinală: joi, 20 mai 2021

marea finală: sâmbătă, 22 mai 2021.

Concursul Eurovision 2021 are loc la Ahoy Rotterdam. Orașul olandez trebuia să găzduiască Concursul în 2020 înainte ca evenimentul să fie anulat din cauza pandemiei COVID-19 în curs. Un total de 39 de țări participă la această ediție a concursului.

Eurovision Song Contest 2021 – prima semifinală

Prima semifinală de la Eurovision 2021, a fost cea care a avut loc marți, 18 mai 2021 și în cadrul căreia au cântat următorii 16 interpreți:

Lituania / The Roop – Discoteque

Slovenia / Ana Soklič – Amen

Rusia / Manizha – Russian Woman

Suedia / Tusse – Voices

Australia / Montaigne – Technicolour (Live-on-Tape performance)

Macedonia de Nord / Vasil – Here I Stand

Irlanda / Lesley Roy – Maps

Cipru / Elena Tsagrinou – El Diablo

Norvegia / TIX – Fallen Angel

Croația / Albina – Tick-Tock

Belgia / Hooverphonic – The Wrong Place

Israel / Eden Alene – Set Me Free

România / ROXEN – Amnesia

Azerbaidjan / Efendi – Mata Hari

Ucraina / Go_A – Shum

Malta / Destiny – Je Me Casse.

România a fost reprezentată de Roxen, care a interpretat piesa intitulată Amnesia.

Eurovision Song Contest 2021 – a doua semifinală

În această seară, joi, 20 mai 2021, va avea loc cea de-a doua semifinală de la Eurovision 2021. Participanții la cea de-a doua semifinală sunt următorii, potrivit eurovision.tv:

San Marino / Senhit – Adrenalina

Estonia / Uku Suviste – The Lucky One

Republica Cehă / Benny Cristo – omaga

Grecia / Stefania – Last Dance

Austria / Vincent Bueno – Amen

Polonia / RAFAŁ – The Ride

Moldova / Natalia Gordienko – SUGAR

Islanda / Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Serbia / Hurricane – Loco Loco

Georgia / Tornike Kipiani – You

Albania / Anxhela Peristeri – Karma

Portugalia / The Black Mamba – Love Is On My Side

Bulgaria / VICTORIA – Growing Up Is Getting Old

Finlanda / Blind Channel – Dark Side

Letonia / Samanta Tīna – The Moon Is Rising

Elveția / Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Denemarca / Fyr Og Flamme – Øve Os På Hinanden.

Eurovision 2021 – marea finală

Cea de-a doua semifinală Eurovision 2021 va di difuzată în direct pe TVR 1, TVRi și TVR+, de la ora 22.00. Semifinalele Eurovision 2021 vor cuprinde 33 de țări în total, în timp ce marea finală Eurovision 2021 va evidenția primii votanți din semifinale și Big Five: