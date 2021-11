La ce oră începe Black Friday 2021 la Digi

Pentru majoritatea celor interesați de reduceri, mâine este ziua cea mare. Începe Black Friday, cu discounturi masive, de cel puțin 30% la tot ceea ce se găsește pe piață. Printre cei care au decis să intre în Black Friday sunt și cei de la DIGI, numai că aceștia au pregătit o surpriză clienților lor.

În ultimii ani, pentru majoritatea românilor, Black Friday a devenit deja o tradiție. Pentru retailerii români de IT&C este perioada din an cu cele mai multe vânzări preconizate. Aproapte toți s-au pregătit, având în vedere că vânzările pot fi chiar și de zece ori mai mari decât într-o zi obișnuită, potrivit unor specialiști. Perioada de Black Friday a ridicat probleme logistice substanțiale, dar majoritatea declară că anul acesta vor putea face față mult mai bine.

În urma unei analize de piață, în 2021 românii sunt dispuși să cumpere mai mult decât în anii trecuți. De Black Friday, listele de cumpărături vor include în medie 2 sau 3 produse, adică mai multe decât în anul precendet. Reducerile sunt la produse electrocasnice, electronice, dar și la o altă gamă variată de produse.

Cum era de așteptat, inclusiv cel mai mare operator de servicii de internet, tv și telefonie, DIGI România, intră în cursa nebună de Black Friday. Numai că, în cazul DIGI, perioada de oferte cu discounturi va începe mult mai devreme. Conform unui comunicat primit la redacție, DIGI anunță o ofertă de neratat de Black Friday, cu reduceri de 50% din prețul abonamentelor, timp de 12 luni consecutive, pentru clienții persoane fizice.

Pentru cei interesați, începând de astăzi 11 noiembrie, pot intra pe site-ul dedicat evenimentului de Black Friday. Pot găsi acolo toate ofertele companiei, începând cu ora 20:00. Aici vor găsi servicii de extraopțiuni pentru serviciul de televiziune digitală, oferte pentru achiziția de noi abonamente de telefonie și noile oferte de internet de mare viteză.

Campania cu același titlu, demarată și anul trecut în aceeași perioadă de Black Friday, revine și în 2021 cu oferte și discount-uri importante la DIGI. De exemplu, dacă sunteți client nou DIGI și vreți să vă portați actualul număr de mobil, compania anunță că „La portarea în rețeaua mobilă DIGI ai prețuri între 1 euro – 2,5 euro/lună (TVA inclus)”. Așa că, dacă vreți să intrați în portofoliul de clienți DIGI, acum este un moment prielnic pentru a face asta.

Deși anunțate noi servicii de mare viteză, de altfel primele în țară, vorbim aici de conexiunile de 2,5 și 10Gbit, deocamdată sunt în teste. Dar asta nu ar trebui să vă împiedice ca de Black Friday să achiziționați celelalte servicii de internet. Începând din această seară, de la ora 20:00, DIGI oferă internet de mare viteză la prețul de 20 lei cu TVA.

DIGI România este compania cu cea mai mare acoperire, când vine vorba de serviciul de televiziune, fie prin cablu, fie digitală. Cum era de așteptat, și pe acest segment are oferte reduse în perioada de Black Friday, atât la serviciile de bază, cât și la extraopțiunile din portofoliul companiei.

De Black Friday DIGI oferă „reducere de 50% din valoarea abonamentului lunar, timp de 12 luni, dacă se abonează pe durata celor 4 zile de campanie”, la serviciul de televizune digitală.

„Prețurile lunare reduse, în funcție de configurația pachetului, sunt cuprinse între 13 lei și 15 lei (TVA inclus). Pachetul de televiziune Digitală permite conectarea mai multor televizoare în rețea și oferă, pe lângă o calitate bună a imaginii și a sunetului. O selecție bogată de conținuturi disponibile în cele până la 180 de canale, dintre care 48 în format HD.

În plus, clienții de televiziune pot adăuga una sau mai multe Extraopțiuni (4K, Film Now, HBO, Maxpak) pentru care vor plăti jumătate de preț, timp de un an. Extraopțiunile se pot recepționa doar dacă utilizatorul deține un echipament digital compatibil cu pachetul TV Digital. În funcție de televizor, se poate opta pentru un decodor sau pentru un modul CI+.”, mai anunță DIGI.