La 91 de ani, îți oferă cea mai importantă lecție de viață: secretul unui bătrân, devenit viral

Cei mai mulți bătrâni sunt lipsiți de energie, perpetuu obosiți și demoralizați atunci când trebuie să facă ceva. Un domn în vâstă de 91 de ani ne arată însă că se poate și altfel.

În funcție de modul în care îți trăiești viața, de tabieturile tale și de entuziasmul pe care îl ai pentru diverse activități, s-ar putea să îmbătrânești diferit. Unii spun că vârsta este doar un număr. Alții sunt de părere că modul în care îți este influențat aspectul de acel număr variază teribil în funcție de stilul tău de viață.

Slab sau gras, bolnav sau sănătos, aceste detalii țin de alegerile tale. Din acest motiv, deși după 90 de ani ar trebui să-ți parcurgi cea mai mare parte a zilelor în pat, poți opta să nu o faci. Nu este ușor, dar puține lucruri care contează sunt.

Lloyd Black a devenit foarte popular în mediul online, deși are 91 de ani. Particularitățile care l-au făcut vedetă ține de afinitatea sa pentru efort fizic și, mai ales, datorită costumației pentru care optează în acele momente de exerciții fizice.

La 91 de ani, bărbatul din imaginile alăturate a început să meargă la sală după ce s-a enervat că nu mai era capabil să execute cele mai simple sarcini de prin casă. Lloyd s-a alăturat sălii de fitness Anytime Fitness din Semmes, SUA, iar scopul său a fost cât se poate de simplu, spera să câștige un pic de energie, dar, mai ales, să-și întărească mușchii și să domolească durerile pe care le simțea în fiecare colț al corpului uman.

Motivul pentru care se îmbracă în salopetă de blugi la sală are legătură cu faptul că reprezintă cel mai relaxant echipament pentru el. În plus, pentru că nu are șolduri foarte pronunțate, o pereche uzuală de pantaloni sport crede că i-ar aluneca de pe el după ce transpiră. În final, se simte mai bine ca niciodată, după aproximativ un an de zile în care a mers de trei ori pe săptămână să facă exerciții fizice.