La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută

Lumea divertismentului este din nou în centrul atenției după ce o apariție neașteptată pe covorul roșu a ridicat numeroase întrebări. Christine Baranski, actrița premiată cunoscută din „The Good Wife” și „The Gilded Age”, în vârstă de 73 de ani, a fost văzută în ipostaze apropiate alături de artista King Princess, în vârstă de 26 de ani. Gesturile dintre cele două au stârnit valuri de reacții, iar internetul nu a întârziat să speculeze o posibilă relație.

Apariții repetate care au alimentat zvonurile

Primele suspiciuni au apărut în august 2024, când cele două au fost surprinse împreună la un spectacol pe Broadway. De atunci, au urmat mai multe momente publice, inclusiv la premiera „The Picture of Dorian Gray”. La fiecare apariție, au fost fotografiate ținându-se de mână sau schimbând priviri complice, detalii care au alimentat rapid discuțiile din presa internațională.

Fanii au reacționat imediat, unii comentând: „Ea are 73, ea are 26… și totuși, chimia e reală!”. Alții au făcut paralele cu relația dintre Sarah Paulson (49) și Holland Taylor (81), un cuplu celebru din Hollywood, care a dovedit că diferența de vârstă nu este un obstacol atunci când există compatibilitate.

Confirmări subtile din partea celor implicate

Deși niciuna dintre cele două nu a confirmat oficial o relație, King Princess, pe numele real Mikaela Straus, a publicat pe Instagram fotografii cu Baranski, alături de hashtag-ul sugestiv „#loveislove”. Postarea a fost interpretată de mulți ca o declarație indirectă.

Christine Baranski a adăugat și ea combustibil speculațiilor. Într-un interviu pentru Interview Magazine, actrița a rememorat prima lor ieșire împreună și a numit-o, fără rezerve, „o întâlnire”:

„Ne-am aranjat frumos, am mers la un local franțuzesc chic, am comandat martini și am început să vorbim despre bunicile noastre. Atunci am simțit că am legat o conexiune profundă.”

La final, Baranski a transmis un mesaj direct către King Princess:

„Va fi o relație frumoasă, baby… Abia aștept deceniile care urmează. Am atât de multe să te învăț și la fel de multe de învățat de la tine.”

Reacții împărțite între susținere și scepticism

În timp ce unii internauți consideră că povestea de dragoste este autentică, alții sunt de părere că ar putea fi doar o strategie de PR. Motivul? King Princess este cunoscută pentru modul în care își trollează fanii online și pentru glumele provocatoare din mediul digital.

Totuși, susținătorii cred că relația este reală și văd în acest cuplu un nou exemplu de reprezentare queer în industria divertismentului.

„Hollywood-ul tocmai și-a găsit un nou cuplu queer celebru”, au scris unii comentatori.

Între iubire autentică și marketing inteligent

Indiferent dacă povestea este o iubire reală sau o strategie bine gândită, cert este că aparițiile lui Christine Baranski și King Princess au reușit să atragă atenția publicului. Diferența de vârstă de 47 de ani nu a oprit speculațiile, ba chiar a accentuat curiozitatea și dezbaterile.

Pe rețelele de socializare, hashtag-ul „#loveislove” a devenit rapid asociat cu fotografiile celor două, iar presa internațională urmărește cu atenție fiecare apariție a lor. Pentru moment, întrebarea rămâne deschisă: iubire autentică sau doar un joc menit să stârnească interes?