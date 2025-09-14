Ultima oră
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
14 sept. 2025 | 19:41
de Ionuț Vieru

La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută

Monden
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
4imagini
Christine Baranski, actrița din „The Good Wife”, a fost surprinsă alături de King Princess, artista de 26 de ani

Lumea divertismentului este din nou în centrul atenției după ce o apariție neașteptată pe covorul roșu a ridicat numeroase întrebări. Christine Baranski, actrița premiată cunoscută din „The Good Wife” și „The Gilded Age”, în vârstă de 73 de ani, a fost văzută în ipostaze apropiate alături de artista King Princess, în vârstă de 26 de ani. Gesturile dintre cele două au stârnit valuri de reacții, iar internetul nu a întârziat să speculeze o posibilă relație.

Apariții repetate care au alimentat zvonurile

Primele suspiciuni au apărut în august 2024, când cele două au fost surprinse împreună la un spectacol pe Broadway. De atunci, au urmat mai multe momente publice, inclusiv la premiera „The Picture of Dorian Gray”. La fiecare apariție, au fost fotografiate ținându-se de mână sau schimbând priviri complice, detalii care au alimentat rapid discuțiile din presa internațională.

Fanii au reacționat imediat, unii comentând: „Ea are 73, ea are 26… și totuși, chimia e reală!”. Alții au făcut paralele cu relația dintre Sarah Paulson (49) și Holland Taylor (81), un cuplu celebru din Hollywood, care a dovedit că diferența de vârstă nu este un obstacol atunci când există compatibilitate.

Confirmări subtile din partea celor implicate

Deși niciuna dintre cele două nu a confirmat oficial o relație, King Princess, pe numele real Mikaela Straus, a publicat pe Instagram fotografii cu Baranski, alături de hashtag-ul sugestiv „#loveislove”. Postarea a fost interpretată de mulți ca o declarație indirectă.

Christine Baranski a adăugat și ea combustibil speculațiilor. Într-un interviu pentru Interview Magazine, actrița a rememorat prima lor ieșire împreună și a numit-o, fără rezerve, „o întâlnire”:

„Ne-am aranjat frumos, am mers la un local franțuzesc chic, am comandat martini și am început să vorbim despre bunicile noastre. Atunci am simțit că am legat o conexiune profundă.”

La final, Baranski a transmis un mesaj direct către King Princess:

„Va fi o relație frumoasă, baby… Abia aștept deceniile care urmează. Am atât de multe să te învăț și la fel de multe de învățat de la tine.”

Reacții împărțite între susținere și scepticism

În timp ce unii internauți consideră că povestea de dragoste este autentică, alții sunt de părere că ar putea fi doar o strategie de PR. Motivul? King Princess este cunoscută pentru modul în care își trollează fanii online și pentru glumele provocatoare din mediul digital.

Totuși, susținătorii cred că relația este reală și văd în acest cuplu un nou exemplu de reprezentare queer în industria divertismentului.

„Hollywood-ul tocmai și-a găsit un nou cuplu queer celebru”, au scris unii comentatori.

Între iubire autentică și marketing inteligent

Indiferent dacă povestea este o iubire reală sau o strategie bine gândită, cert este că aparițiile lui Christine Baranski și King Princess au reușit să atragă atenția publicului. Diferența de vârstă de 47 de ani nu a oprit speculațiile, ba chiar a accentuat curiozitatea și dezbaterile.

Pe rețelele de socializare, hashtag-ul „#loveislove” a devenit rapid asociat cu fotografiile celor două, iar presa internațională urmărește cu atenție fiecare apariție a lor. Pentru moment, întrebarea rămâne deschisă: iubire autentică sau doar un joc menit să stârnească interes?

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Adevarul
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat”
Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat”
Monden
acum 3 ore
Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente. Reţeta simplă şi ieftină, dezvăluită
Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente. Reţeta simplă şi ieftină, dezvăluită
Sfaturi Culinare
acum 3 ore
Ce declara Catinca Roman despre Petre Roman, tatăl ei adoptiv, în urmă cu doi ani. Nu au avut o relație armonioasă
Ce declara Catinca Roman despre Petre Roman, tatăl ei adoptiv, în urmă cu doi ani. Nu au avut o relație armonioasă
Monden
acum 4 ore
Asia Express, Drumul Eroilor, duminică, 14 septembrie: provocări neobişnuite și schimbări de clasament neașteptate
Asia Express, Drumul Eroilor, duminică, 14 septembrie: provocări neobişnuite și schimbări de clasament neașteptate
Emisiuni TV
acum 5 ore
Parteneri
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
Mediaflux
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro