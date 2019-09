La 62 de ani, îți taie respirația: care este secretul modelului trecut de prima tinerețe

Cei mai mulți dintre noi asociază ideea de model cu o tânără care, în cazuri excepționale, se apropie de vârsta de 30 de ani. Se pare însă că există excepții de la regulă de peste 60 de ani.

Cazul lui Yazemeenah Rossi a făcut înconjurul lumii, în contextul în care, vedetele de peste 60 de ani din domeniul modei nu sunt foarte multe. Doamna din imaginile alăturate are acum 62 de ani, dar continuă să fie atrăgătoare după aceleași standarde de frumusețe precum o femeie de 35 – 40 de ani. Iar faptul că nu se ferește să-și dezvăluie secretele este de apreciat.

Deși ai crede că are această latură de vedetă din adolescență, timp în care a făcut eforturi să-și păstreze corpul specific tinereții, te înșeli amarnic. Doamna în vârstă de 62 de ani și-a început cariera la doar 45 de ani. Între timp, a devenit bunică și a înregistrat numeroase succesuri și pe plan profesional.

În contextul în care este imaginea mai multor campanii publicitare pentru costume de baie, este clar că mari companii din domeniu consideră că are un corp impecabil. Land of Women și The Dreslyn au contractat-o pe Yazemeenah Rossi pentru a-i reprezenta în campanii de promovare la scară largă.

Brooke Taylor Corcia, fondatoarea companiei The Dreslyn, a insistat asupra faptului că și-a propus să se distanțeze de hyper sexualizarea costumelor de baie printr-o campanie de marketing ce este departe de a fi pudică. Ca urmare, a ales-o pe Rossy. ”Ea simbolizează vitalitate și sănătate. Tot ea reprezintă frumusețe și inteligență.”

Revenind însă la viața modelului californian născut în Franța, secretele aspectului ei nu sunt absurde și nici nu implică diete criminale. În opinia ei, secretul nu stă în diete. În schimb, ea nu mănâncă alimente procesate, la microunde sau cu grăsime puțină. Ea consumă nuci, pește de calitate și o varietate de cărnuri, împreună cu legume și fructe. Își prepară singură propriile mese proaspete. În același timp, insistă pe faptul că fericirea este cheia. Nu e doar despre mâncare.