Cum arăta Valentina Pelinel pe vremea când era model și nu era măritate cu Cristi Borcea. FOTO

Deși acum este mamă și soție, Valentina Pelinel a pornit pe calea celebrității la defilări de modă. Timpul n-a schimbat-o foarte mult pe blondină, care făcea furori pe podiumuri, în ținute care mai de care.

Valentina Pelinel are acum o viață liniștită și mai puțin stresantă decât cea de pe vremea când era model internațional și defila pe podiumurile celebre din afară. Cum arăta Valentina Pelinel pe vremea când era fotomodel?

La 17 ani, Valentina Pelinel a făcut marea alegere: România sau SUA? Frumoasa blondină tocmai câștigase „Top Model România”, iar șansa de a lucra în New York s-a dovedit a fi irezistibilă.

Timp de 11 ani, cât a stat peste Ocean, Valentina Pelinel a prezentat pentru cele mai mari case de modă și a făcut reclame pentru numeroase firme de cosmetice.

În 2001, pe vremea când nu avea nevoie de ajutorul medicilor esteticieni, Valentina Pelinel a fost protagonista unui pictorial pentru revista „Stuff”. Valentina, care avea la vremea respectivă 21 de ani, a lăsat inhibiţiile la o parte şi a pozat în bikini alături de un alt fotomodel.

În vremurile de glorie din America a strans bani destui pentru zilele negre. Acum are 39 de ani, iar contractele nu mai curg ca in tinerete, dar blonda nu se poate plange.

Pictorialele, prezentările de moda, mai ales de lenjerie și de costume de baie, reclamele peste tot în lume i-au adus câștiguri substanțiale, din care să trăiască foarte bine și acum, și la bătrânețe.

Valentina a mărturisit însă, pentru CANCAN.ro, că și în România a avut parte de un contract de imagine care i-a adus câștiguri comparabile cu cele din străinătate. Suma, una cu cinci zerouri probabil, s-a adăugat celor deja existente și îi asigură un trai peste medie.

Blonda a dezvăluit într-un interviu mai vechi că la vremea respectivă se învârtea prin lumea celebrităţilor de la New York şi a devenit prietenă cu persoane foarte cunoscute precum Trump.

„Cinci ani am avut același iubit, Victor Hugo, ceea ce mi-a adus protecție și i-a împiedicat pe cei din jur să mă vadă și să mă trateze ca pe o femeie ieftină, cum s-a întamplat cu altele. El e patronul celei mai mari fabrici de piele din America de Sud, locuiește la New York și colaborează cu mari nume ale modei. Așa am intrat în cercurile unor celebritati ca P. Diddy și Donald Trump”, se lăuda Valentina în interviu.