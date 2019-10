La 3 luni după moartea tatălui, Catrinel Sandu s-a căsătorit. Cine este bărbatul care i-a devenit soț FOTO

Catrinel Sandu s-a căsătorit, la 3 luni după moartea tatălui său. Vedeta a fost afectată de dispariția bărbatului, cu care a avut o legătură specială, așa că a vrut să meargă înainte cu viața ei. În urmă cu câteva zile s-a măritat cu iubitul ei american, Steve, iar ceremonia lor s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii.

Catrinel Sandu pare să își fi văzut visul de a redeveni mireasă cum se îndeplinește, mai ales că în weekend i-a spus un „Da” foarte hotărât lui Steve, alături de care are o relație de doi ani. Aceasta a avut parte de o perioadă foarte mare de suferință, după ce a aflat că e înșelată de soțul cu care avea două fetițe. Momentul dificil se desfășura spre finalul lui 2017, iar câteva luni mai târziu a aflat că tatăl ei este grav bolnav. Cu toate eforturile depuse din partea medicilor, Nicu Sandu nu a putut fi salvat și a decedat în luna iulie din 2019.

Catrinel Sandu încearcă în prezent să își revină, iar după toate pierderile și șocurile emoționale pe care le-a trăit, pare să fie pe calea cea bună. S-a măritat cu Steve, pe 12 octombrie, și marele anunț a venit prin intermediul conturilor sale de pe rețelele sociale, unde le-a dat fanilor marea veste. „Este oficial. Domnul şi Doamna Schroeter”, a scris vedeta pe contul său de Instagram. Cei doi au mers la Starea Civilă din orașul american Sarasota.

„Steve a apărut în viaţa mea la un an după despărţire. Totul a început în 2015, iar fostul meu soţ a plecat de acasă în 2016. Steve a reapărut în viaţa mea în 2017. Între 2015 şi 2017 am fost pe cont propriu. Da, am prieteni acolo şi au fost alături de mine, dar nu avem un trecut aşa de îndelungat împreună ca să pot vorbi cu ei aşa cum vorbeam cu prietenii mei din România. Mi-a fost greu. Imaginează-ţi că divorţezi într-o ţară complet străină, în care nu cu­noşti avocaţi, nu ştii legile, te simţi pierdut şi simţi că ai mâinile legate”, spunea Catrinel Sandu, cu ceva timp în urmă, potrivit viva.ro.