La 18 ani de la decesul lui Liviu Vasilică, fiul îi va cânta piesa ”Hai, hai, cu trestioara” în Arabia Saudită: ”Ne-au invitat prin ambasadă”. Exclusiv

Regretatul artist de muzică populară Liviu Vasilică, fondatorul și liderul Grupului ”Teleormanul”, s-a stins din viață pe 19 octombrie 2004, la doar 54 ani. La 18 ani ani de la decesul cântărețului, celebrele lui refrene ”Hai, hai, cu trestioara” și ”Mărine, la nunta ta! vor fi ascultate, în curând, atât în Arabia Saudită, cât și în Dubai, acolo unde Florin Vasilică a fost invitat să susțină recitaluri de folclor. Florin ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre activitatea artistică, dar și despre fiul lui, Leonard, pe care îl susține să se lanseze ca solist hip-hop: ”Face hip-hop, mă bucur, îi ofer tot suportul, îi dau și studioul de înregistrări”.

”19 octombrie 2004 – Cea mai tristă zi din viața mea… A murit tata, A MURIT TATA! 18 ani de atunci”, a fost mesajul trist al solistului Florin Vasilică, pe contul său de Facebook. Contactat de reporterii Playtech.ro, Florin Vasilică ne-a vorbit, în exclusivitate, despre spectacolele de muzică populară pe care le va susține, în curând, în străinătate:

Florin Vasilică i-a promis tatălui său că îi va duce mai departe activitatea artistică, nemuritoarele piese de folclor, însă și fiul lui Florin, Leonard Vasilică, este un solist talentat. A cochetat mai întâi cu muzica populară, apoi a abordat un stil modern, hip-hop. Florin Vasilică își susține băiatul, acum, la început de drum artistic:

,,El are doi prieteni cu care încearcă să producă alt gen de muzică, nu folclor. A început să cânte niște genuri moderniste. Face hip-hop, mă bucur, îi ofer tot suportul, îi dau și studioul, căci eu am studioul meu, sunt și producător, îi dau să facă totul în muzică, dar nu folclor”, ne-a mai declarat Florin Vasilică, în exclusivitate pentru Playtech.ro

Nu mulți știu, dar Florin Vasilică a abordat, de-a lungul carierei artistice, mai multe stiluri muzicale, în paralel cu folclorul:

”Am cântat și hip-hop și pop, am interpretat și piesa ”Heal The World”, a lui Michael Jackson, am cântat și manea, dance, etno-dance, dar folclorul a fost de bază.

Celelalte genuri au fost provocări, pe când stăteam la Sibiu și îmi înființasem acolo o formație. Făceam cu tata folclor, restul făceam că așa voiam. Pot interpreta și o piesă de la CRBL, dar și de la L.A”, ne-a mai declarat Florin Vasilică pentru Playtech.ro