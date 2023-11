Kylian Mbappe ar putea să câștige mai mult decât Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la un loc. Ce club este gata de afacerea de un miliard de euro

Kylian Mbappe va pleca de la PSG în această vară! Jurnaliștii francezi sunt siguri de acest lucru, după ce au aflat ce sume astronomice se învârt în jurul atacantului. Forbes susține că după ce l-a ratat pe Lionel Messi, Al Hilal i-a făcut o propunere uriașă fotbalistului de 24 de ani. Clubul francez ar fi acceptat deja oferta.

Kylian Mbappe și afacerea de un miliard de euro

Kylian Mbappe mai are un an de contract cu PSG și la doar câteva zile după ce a anunțat că nu are de gând să semneze unul nou s-a trezit exclus din lot. Se aștepta cumva la această decizie, mai ales că cei care conduc clubul francez au transmis clar că nu au de gând să-l piardă în vară gratis, în condițiile în care l-au adus cu 180 de milioane de euro.

La doar câteva zile după ce s-a aflat că atacantul are probleme, au apărut și clienții. Echipe „grele” cu bani mulți în cont, sprijinite de fonduri de investiții și chiar de conducători de țări. Unul dintre cluburile interesate este Al Hilal. Conducătorii sunt supărați că echipa a terminat pe locul trei campionatul în Arabia Saudită și după ce l-au ratat pe Lionel Messi, plecat la Inter Miami, au pus ochii pe Mbappe.

Arabii oferă 200 de milioane în schimbul său și alte 200 de milioane de euro, salariul jucătorului, dar jurnaliștii de la L’Equipe sunt convinși că Mbappe nu vrea să plece din Europa și că visul lui este să ajungă la Real Madrid, cu care ar avea deja o înțelegere.

Kylian Mbappe ar putea câștiga mai mult decât Messi și Ronaldo

Forbes a vorbit despre o propunere mult mai mare de aproape un miliard de euro. 300 de milioane de euro pentru PSG și 700 de milioane de euro pe an pentru jucător. Dacă sursele jurnaliștilor sunt bune, înseamnă că Mbappe poate câștiga mai mult decât Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la un loc.

Argentinianul primește doar 50 sau 60 de milioane de dolari pe an, dar ajunge la aproape 450 de milioane de euro, cu ce suplimentează doi sponsori foarte puternici, Apple și Adidas, în vreme ce starul portughez este remunerat cu „doar” 200 de milioane de dolari pe an din salariul de la Al Nassr și contracte de publicitate.

Forbes scrie că PSG a acceptat propunerea de 300 de milioane de euro, dar se așteaptă răspunsul jucătorului. Și Manchester United este interesată de el. Fichajes scrie că diavolii oferă 120 de milioane de euro, plus bonusuri de alte 45 de milioane de euro.