Klaus Iohannis recunoaște că pensiile românilor sunt prea mici. Ce a discutat cu Viorica Dăncilă pe această temă

Klaus Iohannis a afirmat astăzi că pensiile românilor sunt prea mici. De asemenea, a explicat de ce a promulgat legea pensiilor, dar a și mărturisit că a fost asigurat de Dăncilă că sunt bani pentru majorarea indemnizațiilor.

Klaus Iohannis afirmă că pensiile românilor sunt prea mici

Președintele României a explicat astăzi, 10 iulie, că indemnizațiile pe care le primesc românii lună de lună sunt prea mici, acesta fiind asigurat că sunt bani suficienți pentru majorări. „Pensiile sunt prea mici, în consecinţă se impune o astfel de lege, nemaivorbind de anumite inechităţi din sistem. O lege care corectează aceste erori este corectă. Pe de altă parte, s -a pus problema de unde se iau banii şi pot spune că în această chestiune am discutat cu doamna prim-ministru şi am întrebat-o direct şi clar: Aveţi bani pentru pensii? M-a asigurat că la nivel de guvern s-a făcut o analiză şi sunt bani pentru pensii, după care am promulgat legea„, a spus preşedintele.

Klaus Iohannis a promulgat, în cursul zilei de luni, Legea Pensiilor, ce a fost adoptată de Parlament în ultima săptămână înainte de vacanță. Proiectul ajunge la un total bugetar de 8,4 miliarde de lei în anul curent. În 2020 va atinge 24,8 de miliarde de lei, în 2021 totalul va fi de 58,1 miliarde de lei, iar în 2022 va avea un impact de 81,1 miliarde de lei. Iohannis este indignat de faptul că Viorica Dăncilă l-a asigurat că bugetul poate susține o astfel de schimbare venită de legea pensiilor. „Am întrebat-o pe doamna prim-ministru clar dacă Guvernul are banii. M-a asigurat că Guvernul a făcut o analiză și că sunt bani de pensii, după care am promulgat legea.”

Alte prevederi:

– creșterea punctului de pensie, treptat (din 1 septembrie 2019 până în 2022). Din anul 2022 valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat

– tot 4 categorii de pensii: de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și cea de urmaș

– se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții:

sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri.

– introduce masteratul și doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare

– femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii

pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani