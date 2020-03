Klaus Iohannis, mesaj pentru toți românii. Ce se întâmplă cu bătrânii zilele acestea

Klaus Iohannis a vorbit astăzi intr-o conferință de presă. Le recomandă îndeosebi batrânilor să stea în casă și să nu se expună pandemiei cu coronavirus.

Klaus Iohannis, mesaj pentru toți românii

Klaus Iohannis a vorbit despre mărurile care vor fi luate în România, în plină pandemie de coronavirus.

”Să depășim cu bine această criză in aceasta zile si luni care urmează. Solidiaritatea trebuie sa fie realitatea noastra de zi cu zi. Adevarata forta a unei națiuni este capacitatea de a avea grija unii de altii, de a nu abandona pe nimeni, de a respecta cu strictețe regulile.

Stând acasă îi ajutăm pe medicii nostri sa-i asiste pe cei pe care ii un ingrijire. Fiecare zi in care afacerile blocate acum se vor putea redeschide, sa fim responsabili. Gravitatea situatiei este fara precedent si trebuie sa ne unim fortele pentru a izbandi in aceasta lupta de durata. Toti cetatenii roamni indiferent ca sunt sanatosi sau bolnavi au dreptul la protectie din pareta statului roman. Masurile restrictive de pana acum au fost luate gradual.

”Ne confruntăm cu o situație fără precedent”

Ca om care iubeste democratia, orice restrângere ma mahneste profund. Genaratiile care au avut de suferit inteleg cel mai bine cat de greu este sa iei azi astfel de masuri. Ne confruntam cu o situatie fara precedent, vreau ca fiecare roman sa inteleaga ca nu ne vom opri si vom luam masuri chiar mai dure, daca va fi necesar. Vom continua sa-i ajutam pe toti cei afectati de aceata criza. Romania nu este acolo cum ne dorim sa fie, dar nu e momentul sa gasim un tap ispasitor. Va asigur ca tot ce avem la dispozitie, toate resursele sunt puse in slujba sanatatii romanilor si ajutarii firmelor. Astăzi avem avantajul aparteneti la UE si sunt increzator ca vom trece mai repede de aceasta criza. Eu cred in noi, romanii, in forta noastra interioară si că putem răzbi”, a spus președintele Klaus Iohannis.