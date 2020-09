Klaus Iohannis, informații noi pentru români. Anunțul de ultimă oră al președintelui

Klaus Iohannis, președintele României, va susține azi, la ora 18:00, o conferință de presă. Acesta va face declarații și va răspunde întrebărilor jurnaliștilor acreditați.

Klaus Iohannis, informații noi pentru români

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 23 septembrie a.c., ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferință de presă. Acces pentru 1 reporter sau redactor / instituție acreditat permanent la Administrația Prezidențială”, se arată într-un comunicat al Adminsitrației Prezidențiale.

De menționat este că Președintele Iohannis a început în ultima perioadă să susțină o conferință de presă, în fiecare miercuri, la ora 18:00, la care jurnaliștii acreditați pun întrebări cu privire la pandemia de coronavirus, situația politică sau economică, dar și alte subiecte de interes general.

”Un moment definitoriu. In aceasta duminică mergem la urne pentru a decide cui incredintam responsabilitatea comunitatii noastre. Pentru ca de cei care vor castiga depinde ca scoala sa fie smodernizata, drumurile modernizate, Din cauza pandemiei, intreg procesul a fost perturbat. Alegerile locale au trebuit sa aiba loc cu cateva luni in urma, dar organizarea ar fi putut duce la numarul crescut de infecții. Acum stim masurile care permit care sunt masurile ce trebuie luate. Exsita norme sanitare stricte, astfel incat sa avem riscuri minime. Asigurarea sparțiior speciale (…). Dacă toata lume ava respecta regulile de baza, pastrarea distantei etc atunci riscul infectarii este redus la minimum. Exprimarea votului nu difera de alte activitati din viata de zi cu zi. In ciuda conditiilor mai dificile, campania electorala a fost destul de activa. Am vazut insa si cum unii competitori recurg la obisnuitele lor tactici retrograde. Sunt politicieni care inca mai cred ca oamenii mai pot fi mintiti. Ei se folosesc inca de majoritatea pe care o au in parlament tot felul de legi populiste. Iresonsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza prelungita. Acest mod cinic de a face politica este de domeniul trecutului. Avem multe modele de administratii locale de succes, dar avem si exemple unde au esuat lamentabil. Mergeti la vot in numar cat mai mare si alegeti-i pe cei care pot face ceva pentru comunitatea in care traiti”.

Alte răspunsuri ale președintelui, în timpul conferinței de presă

”Nu vad motive pentru un asa numit lockdown, insa vedem si la noi ca numarul de infectari este in crestere. Noi putem sa evitam raspandirea epidemiei”.

S-a inregistrat iar record negativ, iar medicii au recomandat sa fie luate anumite masuri la nivel de regiune. ”Se pot lua astfel de măsuri și sunt adeptul masurilor luate in plan local si judetean pentru ca vedem ca raspandirea nu este uniforma”.

Cum vi se pare ca principala tema in campania electorala este daca vom avea apa calda? ”Avem modele de comunitati de succes, dupa cum administratii locale care au esuat lamentabil. Peste cateva zile va veti da seama daca trebuie sa schimbati ceva.”

Școala exclusiv online: ”Nu este posibil acest lucru. Școlile nu se inchid, se trece la invatamnt online, din motive practice in perioada votarii. Dupa care toata lumea revine la scoala. Constat ca PSD nu este doar iresponsabil, ci se ocupa si cu minciuni.





