Klaus Iohannis, declarații oficiale despre coronavirus. Ce mesaj le transmite românilor

Președintele României a luat măsurile oficiale în cadrul conferinței cu liderii Uniunii Europene, pentru a prevenii infecția cu Covid-19. Cum se pregătește România în urma declarațiilor luate de Iohannis?

Președintele Klaus Iohannis, participă astăzi la o videoconferință împreună cu liderii Uniunii Europene. Ședința are ca scop gestionarea crizei și măsurile de prevenire a noului virus. În România numărul celor infectați a început să crească semnificativ, mai ales în Capitală, ajungând astfel la 25, dar se precizează că ar fi mai mulți suspecți. La sfârșitul discuțiilor, președintele a dat declarații în legătură cu deciziile pe care le-a luat, privind situația din România, potrivit Digi24.

”Riscul unei pandemii rămâne ridicat iar combaterea COVID-19 rămâne un efort coordonat național, euopean si global. În această seară la videoconferință am vorbit cu toți liderii statelor UE despre evoluția situației. Protejarea cetățenilor este prioritatea zero și am discutat despre măsurile necesare, măsuri ce trebuie luate urgent. Cu toții suntem de acord că trebuie să ne coordonăm eforturile în combaterea COVID-19. ”, a spus Iohannis la conferința de presă.