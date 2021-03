Klaus Iohannis, anunț oficial în România. Guvernul dă 1,5 miliarde de euro

Klaus Iohannis și Florin Cîțu participă la această oră la prima acțiune din cadrul campaniei de împădurire în zona deșertificată din sudul României. Acțiunea se desfășoară în orașul Dăbuleni, județul Dolj, și este organizată cu ocazia zilei internaționale a pădurilor, tema din acest an fiind restaurarea pădurilor. Președintele a anunțat că va aloca acestei cauze 1,5 miliarde de euro.

Președintele Klaus Iohannis a dat startul campaniei de împădurire în Dolj, miercuri. Șeful de stat a anunțat că va aloca 1,5 miliarde de euro pentru reîmpăduriri, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Anul trecut, am participat și am și oferit patronajul unei acțiuni de reîmpădurire, sub sloganu – „O pădure cât o țară”. Am reușit să plantăm peste 50 de milioane de puieți. Am vorbit în repetate rânduri cu specialiştii, autoriăţile şi s-a conturat ambiţia de a face mai mult anul acesta şi anii care urmează, pentru a da un impuls acestei campanii extinse, m-am angajat să continui cu guvernul şi autorităţile şi specialştii, este extrem extrem de important”, a declarat președintele Iohannis.

„Ne găsim în Dolj, unde deşertificarea e realitate. Pământul arabil, bun care a fost mai demult aici s-a trasformat în teren nisipos, dacă nu facem nimic nisipul merge mai departe, avem pierdere de peste 1000 ha de teren arabil, trebuie intervenit.

Cealaltă chestiune ţine de mediu şi mai multe păduri, vrem mediu curat pentru noi şi generaţiile care vin. Cam toată lumea a înţeles pericolul încălzirii climatice, metoda cea mai eficientă pentru un mediu mai sănătos este extinderea suprafeţelor de pădure, asta vom face. Am vorbit în cadrul multor întâlniri pentru PNRR să alocăm suma imensă, 1,5 mld de euro pentru reîmpăduriri, asta şi oprirea tăierilor ilegale vor duce la progres semnificativ, recuperare de teren valoros”, a completat acesta.

Șeful statului, despre seceta și inundațiile suferite de țară

În cadrul evenimentului care a închis oficial campania de împădurire din 2020, președintele a declarat că românii nu știu ce presupun schimbările climatice și cu ce ne pot afecta. În cadrul discursului său, acesta a amintit despre seceta din primăvară și de inundațiile din ultimii ani, ca urmări ale încălzirii globale.