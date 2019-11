Klaus Iohannis a votat. Cine l-a însoțit pe președintele României la secția de votare

Klaus Iohannis s-a prezentat, duminică, la secția de votare, pentru turul doi de scrutin al alegerilor prezidențiale. Șeful statului și-a exprimat opțiunea cu privire la viitorul președinte al României, iar la ieșirea din secție a zâmbit și a părut încrezător în șansele pe care le are pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a votat. Ce a declarat șeful statului la ieșirea din secția de votare

Românii își aleg, duminică, președintele pentru următorii cinci ani. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă sunt opțiunile pe care le au la dispoziție de această dată, după ce în 2014 l-au ales pe Iohannis în detrimentul lui Victor Ponta. Vezi cum s-a votat până la această oră!

Klaus Iohannis a fost însoțit la secția de votare de Ludovic Orban și Rareș Bogdan. La intrarea în secție, președintele și reprezentanții PNL au făcut fotografii cu oamenii care erau acolo și care și-au dprit acest lucru.

Klaus Iohannis a ajuns și el la secția de votare și și-a exprimat opțiunea. Șeful statului a zâmbit în fața camerelor de filmat, a votat, iar la final a oferit prima reacție și le-a transmis alegătorilor un mesaj.

”Am votat pentru o Românie modernă, europeană, normală! Vă invit să veniți la vot, dragi români! E ziua campionilor cu ștampila votat în mână. Fiți toți campioni azi. Am emoții, am așteptări și cu ceva emoție așteptăm diseară rezultatul! Din informațiile pe care le am până acum, totul este foarte bine organizat, nu cred că vor fi probleme.”, a declarat Klaus Iohannis la ieșirea de la urne.

Cum au arătat rezultatele în primul tur al alegerilor prezidențiale

În primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis a obținut obținut 37,82% din voturile alegătorilor (3.485.292 de voturi), în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 22,26% (2.051.275 de voturi).