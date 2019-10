Klaus Iohannis a făcut anunțul. Cine este premierul desemnat. Informația, confirmată oficial de un politician de top

Președintele Klaus Iohannis anunță cine va fi noul premier al României, marți, la ora 17:00. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține însă că șeful statului le-a spus deja liderilor de partid pe cine are de gând să numească în fruntea Guvernului. Anunțul ar fi fost făcut în timpul negocierilor de la Palatul Cotroceni cu partidele politice.

Kelemene Hunor a declarat că președintele Klaus Iohannis i-a anunțat deja pe liderii partidelor politice cu privire la noul prim-ministru al României, în timpul negocierilor care au avut loc la Palatul Cotroceni. Liderul UDMR nu a vrut să dezvăluie numele noului șef al Executivului până când anunțul nu va fi făcut oficial.

„Nu știu dacă este cea bună variantă, nici cea mai proastă variantă. Nu pot comenta la acest moment. Mi-a comunicat mie personal și celorlalți cine este propunerea, dar eu personal nu voi comenta până nu apare anunțul oficial”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că partidul pe care îl conduce nu respinge susținerea pentru noul Guvern, dar nici nu o susține înainte să vadă programul de guvernare.

„Eu am spus că nu dăm un cec în alb nimănui, nu respingem și nu promitem susținere înainte să vedem programul de guvernare și care sunt măsurile pe care le va lua guvernul în următoarea perioadă de un an, care este lista de miniștri. După ce știm toate aceste detalii putem spune dacă susținem sau nu susținem. Nu am avut discuții cu cei care vor încerca formarea unui guvern, astfel de discuții nu au existat, deci în acest moment nu suntem în măsură să promitem nimic”, a mai spus Hunor.

