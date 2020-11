Klaus Iohannis a făcut anunțul așteptat de toți românii. Ce se întâmplă cu economia României

Președintele Klaus Iohannis a transmis astăzi un mesaj la evenimentul Topul Național al Firmelor 2020. De asemenea, președintele Klaus Iohannis va susține astăzi și o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Acesta a avut o ședință de urgență, iar mesajul îl va transmite la ora 18:00.

Între timp, la ora 17:30, Klaus Iohannis a felicitat Camera de Comerț și Industrie pentru realizarea Topului Național al Firmelor și spune că economia românească își revine treptat.

”Felicit Camera de Comerț și Industrie pentru realizarea Topului Național al Firmelor, eveniment care oferă recunoașterea binemeritată întreprinzătorilor cu performanțe deosebite. Este de datoria nastra să depunem eforturi sa recuperam economic și să trecem într-o nouă etapă de dezvoltare și mai sustenabilă axată pe investiții, digitalizare, inovare, dar si protectia mediului. Este imbucurator faptul ca scaderea economică accentuata din trimestrul II al acestui an fost stopata, sectorul industrial si comertul intrand intr-o etapa de redresare.

De la inceputul acestei crize guvernul a gasit masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum somajul tehnic, amanarea platii unor credite si obligatii fiscale, precum si garantarea unor imprumuturi pentru investitii si capital de lucru, in principal pentru sectorul IMM-uurilor. Criza nu a trecut si situatia actuala cere si mai multa atentie, prudenta. Protejarea resursei umane este vitala. Stiu ca ati depus eforturi cosnistente pentru a va mentine angajatii sanatosi. Economia isi revine treptat și avem perspectiva unei cresteri consolidate in anii urmatori. Performantele mediului de afaceri sunt esentiale. Avem nevoie de companii puternice, care sa sustina investitii si care să aducă venituri mari. Datele ne arata o crestere a capitalului privat romanesc.

Klaus Iohannis a făcut anunțul așteptat de toți românii

Pentru succesul revenirii economice, vocea oamenior de afaceri este deosebit de importanta. Elaborarea politicilor economice trebuie sa ofere incredere prin masuri cat mai bine fundamentate. Romania nu isi poate permite pasi gresiti in cursa relansarii si competitivitatii economice. Companiile premiate in aceasta seara reprezinta exemple de urmat in ceea ce priveste performanta. Este esentiala o strategie de promovare a exporturilor, adaptata contextului si axata pe exporturile cu valoare adaugata ridicata. Apreciez preocuparea pentru investitii din partea guvernului liberal. Avem nevoie ca tara sa fructificam toate oportunitatile oferite de fondurile europene. Vom reusi sa trecem cu bine prin această periaoda doar prin mobilizarea tuturor: autoritati, mediu de afaceri, cetateni. Cu totii trebuie sa fim constienti de responsabilitatile pe care le avem si sa respectam normele de protectie ssanitara pentru sanatatea noastra si a celor din jur”, a declarat Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp.