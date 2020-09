Kim Kardashian a făcut anunțul care a șocat o lume întreagă. Totul s-a încheiat

Celebra Kim Kardashian își șochează fanii anunțând că familia a luat o „decizie dificilă” de a încheia reality show-ul după cel de-al 20-lea sezon. Vedeta a dat știrea fanilor într-o lungă declarație pe Instagram, marți.

Kim Kardashian a făcut anunțul care a șocat o lume întreagă

Conform Dailymail, Reality show-ul a avut premiera pentru prima dată în 2007, Ryan Seacrest fiind producător executiv. În luna aprilie a acestui an, s-a susținut că spectacolul a avut cifrele de vizionare scăzute, sub 900k. La apogeu, 10,5 milioane de telespectatori au urmărit nunta dintre Kim și Kris Humphries în 2011. Seria va reveni pentru sezonul 19 joi, 17 septembrie, urmată de un nou sezon în 2021.

”Keep up with The Kardashians”, care a ajutat-o pe Kim și pe frații ei, Kourtney, Khloe, Kylie și Kendall, să-și lanseze cariera în domeniul modei și frumuseții, își va difuza ultimul sezon la începutul anului viitor.

Nu au existat motive pentru decizie, dar E! a declarat într-o declarație că respectă „decizia familiei de a-și trăi viața fără camerele noastre de luat vederi.” În ultimii ani, mulți frați, cel mai recent Kourtney, au fost reticențilegatde filmarea emisiunii.

De asemenea, Kim a avut un an turbulent cu lupta pentru sănătatea mintală a soțului ei Kanye West și controversata candidatură prezidențială care pune presiune fără precedent asupra căsătoriei sale.

Totul s-a încheiat pentru familia Kardashian

De-a lungul anilor, spectacolul a relatat evenimente cheie din viața personală și profesională a familiei din California. Căsătoriile lui Kim Kardashian cu Kris Humphries și West, un jaf armat la Paris, despărțirea lui Khloe Kardashian de baschetbalistul Lamar Odom și trecerea patriarhului familiei Bruce Jenner spre Caitlyn Jenner.

Într-un mesaj pe Instagram postat marți, Kim, în vârstă de 39 de ani, a scris: „Fanilor noștri uimitori! Cu inimile grele am luat decizia dificilă ca familie. Ne luăm rămas bun de la Keeping Up with the Kardashians.”