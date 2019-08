Keanu Reeves, cum nu l-ai văzut niciodată: de ce a suferit transformarea radicală

Keanu Reeves este unul dintre cei mai populari actori ai ultimelor decenii și tocmai a suferit o schimbare radicală din perspectiva frezei și a vestimentației.

În imaginile de mai jos, Keanu Reeves este complet diferit față de cum l-ai văzut în John Wick sau în Matrix. La fel ca în cazul acelor pelicule însă, transformarea radicală suferită de actor este cauzată de cel mai nou rol al său.

De aproximativ 30 de zile, au început filmările la Bill & Ted Face the Music, un film de aventură care continuă franciza începută în urmă cu câteva decenii. Ca referință, primul Bill & Ted a ajuns în cinematografe în 1989 sub numele Excellent Adventure. A urmat o continuare în 1991, după care subiectul părea că a fost închis.

Keanu Reeves și Alex Winter au decis însă să facă din nou echipă pentru un nou capitol al popularei francize. Deși filmările au început de curând, câteva imagini de pe platourile de filmare au început deja să circule pe internet.

Pentru cel puțin o parte din film, Keanu Reeves are o barbă stufoasă ce pare să fie naturală și o creastă de tip Mohawk. În Bill & Ted Face the Music, Reeves va juca rolul personajului Ted Theodore Logan.

În vârstă de 54 de ani, Keanu are și un pic de burtă pentru noul său rol, dar per ansamblu, arată spectaculos. Această transformare într-un rock star este în contrast cu look-ul său din ultimii ani de pe covorul roșu. Încercând să se răcorească în vara infernală din New Orlean, SUA, actorul a fost văzut deseori cu un prosop umed în mână.

Filmările la noul Bill & Ted au început după aproximativ un deceniu de speculații legate de o continuare. Filmul va fi regizat de Dean Parisot, care a mai regizat Red 2 și Charlie Countryman. Scenariul va cădea însă în sarcina lui Chris Matheson și Ed Solomon, aceeași creatori responsabili de primele două filme de acum trei decenii.