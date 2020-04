Kaufland angajează peste 250 de oameni în București și în alte 12 orașe. Care sunt posturile disponbile și ce salarii oferă

Veste uriașă pentru mii de români! În plină criză economică, conducerea lanțului de hipermarketuri Kaufland România a anunțat astăzi că va angaja peste 250 de oameni în București și în alte orașe mari ale țării.

Peste 250 de români au șansa unui loc de muncă

În contextul în care mulți români au rămas fără un loc de muncă, retailerul Kaufland surpinde cu un nou anunț surpriză. După ce, în urmă cu puțin timp, conducerea a anunțat recompensarea angajaților prin oferirea de bonusuri generoase, Kaufland le oferă o șansă românilor pentru ocuparea unui loc de muncă decent.

Reprezentanții hipermarketului au anunțat orașele în care se caută oameni, pe lângă Capitală. Printre acestea se numără: Iași, Craiova, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Călărași, Botoșani, Turda, Sfântu Gheorghe, Moreni și Rădăuți. Cele mai multe locuri de muncă, aproximativ 200, sunt destinate locuitorilor din București, orașul în care se vor mai deschide încă două magazine Kaufland până în luna iunie.

Ce posturi sunt puse la bătaie

Posturile puse la bătaie oferă oportunități diverse, pe toate palierele de experiență, vizând atât magazinele, cât și centrele logistice sau birourile centrale.

„Posturile oferă oportunități pentru toate palierele de experiență, de la trainer și până la manager, și vizează atât magazinele (lucrător comercial, șef de raion, manager proiect instalații frigorifice etc), centrele logistice (tehnician automatizări, lăcătuș mecanic, electrician, analist SAP etc.), cât și birourile centrale (în Departamentele Procurări, Resurse Umane, Vânzări, Expansiune, Financiar-Administrativ etc.), anunță compania.

Persoanele interesate sunt informate cu privire la zonele în care vor fi deschise cele două hipermarketuri:

„În București, peste 200 de locuri de muncă sunt în cadrul celor două noi magazine pe care Kaufland le va deschide până în luna iunie – pe str. Energeticienilor nr. 13-15 și pe str. Theodor Pallady nr. 51. În ultima lună și jumătate (26.02 – 10.04), peste 8.000 de români au aplicat pentru un post la Kaufland”.

La ce salarii trebuie să se aștepte cetățenii

Pe lângă salariile atractive, conducerea Kaufland vorbește și de alte avantaje care îi pot atrage pe candidați.

“Venitul brut minim lunar în companie este de 3.650 de lei, valabil de la 1 martie 2020, cu 60% peste salariul minim pe economie din România. Creșterile salariale au loc anual; Acces la o listă constant actualizată de beneficii, de la dezvoltare profesională și până la servicii suplimentare pentru o viață sănătoasă și echilibrată; Program de lucru flexibil; Un loc de muncă stabil și oportunitatea de a fi parte dintr-o echipă responsabilă”, au transmis aceștia.

Toate posturile deschise se pot vizualiza pe www.cariere.kaufland.ro, unde cei interesaţi pot aplica direct online. De asemenea, persoanele interesate pot apela numărul de telefon 021.9132, pentru a afla mai multe informații despre posturi sau pentru a primi suport tehnic privind aplicarea online pe platforma Kaufland.

Din grijă pentru angajați și candidați, retailerul Kaufland a decis ca în această perioadă toate interviurile să se realizeze telefonic sau prin intermediul platformelor video online.