Kate Middleton trece prin momente cumplite. Situaţia Prinţesei de Wales, descrisă cu acurateţe: „Îşi pierde părul, unghiile”

Prințesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, a fost diagnosticată cu o formă de cancer, dar nu a detaliat tipul sau stadiul bolii. Ea a precizat doar că face chimioterapie preventivă acum. În luna ianuarie 2024 când a suferit intervenția chirurgicală, doctorii i-au spus că nu are cancer, însă ulterior s-a descoperit că era, de fapt, cancer.

„În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra și, la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea era necanceroasă. Acest lucru a venit, desigur, ca un şoc uriaş, iar William şi cu mine am făcut tot ce am putut pentru a procesa şi gestiona acest lucru în mod privat, de dragul tinerei noastre familii.

„În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra și, la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea era necanceroasă. Acest lucru a venit, desigur, ca un şoc uriaş, iar William şi cu mine am făcut tot ce am putut pentru a procesa şi gestiona acest lucru în mod privat, de dragul tinerei noastre familii”, au fost declarațiile lui Kate Middleton în video-ul emoționant, filmat la Windsor.