Kate Middleton s-a accidentat la mână. Ce a pățit Prințesa de Wales, înainte de a merge în vizită la închisoare

Partenera Prințului William, moștenitor al tronului britanic, a vizitat închisoarea HMP High Down din Surrey, Anglia. Kate Middleton a fost surprinsă accidentată la o mână. Prin intermediul unui purtător de cuvânt al Palatului Kensington, a explicat ce s-a întâmplat și cât de gravă este rana. Foto

Kate Middleton, în vizită la HMP High Down

Înainte de așa-numita Săptămână de conștientizare a dependenței, Kate Middleton a vizitat închisoarea HMP High Down din Surrey, Anglia, pentru a afla totul despre eforturile depuse de organizația The Forward Trust, pe care o conduce, în privința prizonierilor.

Organizația condusă de Prințesa de Wales ajută deținuții din închisoare, în acest caz fiind vorba doar despre bărbați, să scape de dependențele pe care le au.

Chiar dacă este prințesă, Kate Middleton nu a beneficiat de tratament special, ci a trecut prin toate procedurile de securitate care trebuie urmate de vizitatori, înainte de a li se permite să intre în instituție. Închisoarea HMP High Down este de categoria C.

Închisorile de categorie C sunt pentru deținuții de profil inferior, descriși drept cei în care nu se poate avea încredere în condiții deschise, dar care este puțin probabil să încerce să evadeze, potrivit informațiilor de pe site-urile de specialitate.

Cum s-a accidentat Prințesa de Wales

În timpul vizitei la închisoarea HMP High Down din Surrey, Kate Middleton a dezvăluit că a suferit o accidentare la mână din cauza trambulinei de la locuința sa din Windsor. Prințesa de Wales a explicat, prin intermediul unui purtător de cuvânt al Palatului Kensington, că nu a fost vorba despre ceva grav.

„O rană mică, nimic grav”, a transmis un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Deținuții de la HMP High Down lucrează cu reprezentanții organizației The Forward Trust pentru a avea parte de sprijin în ceea ce privește nevoile lor de a renunța la diverse dependențe. Programul The Bridge îi ajută pe bărbați să renunțe la consumul de alcool sau droguri, de intensități diferite.

Prin intermediul organizației conduse de Kate Middleton, prizonierii beneficiază de ajutor și pentru a se implica în cursuri bazate pe restabilirea unei comunicări sănătoase și a încrederii între cei dragi.

Înainte de a pleca de la închisoarea HMP High Down, partenera de viață a moștenitorului tronului britanic a vizitat The Clink, un restaurant din incintă care instruiește deținuții în domeniul ospitalității. Aici s-a întâlnit cu foști prizonieri și cu absolvenți ai organizației The Forward Trust.