Kate Middleton se pregătește de un nou bebeluș în familie. Ce mesaj adorabil a făcut public fratele ei

Nu este niciun secret că Prințesa de Wales iubește nespus copiii, o dovedesște la fiecare apariție publică. Tocmai de aceea, soția lui William este în al nouălea cer, după ce a aflat o veste minunată. Kate Middleton se pregătește pentru un nou bebeluș în familie. Mesajul adorabil transmis de fratele ei.

Mamă devotată pentru cei trei copii ai săi, este evident că Prințesa de Wales are lipici la cei mici. La fiecare apariție publică, nu ratează nicio ocazie de a interacționa cu micuții care așteaptă împreună cu părinții să o vadă. Le zâmbește și schimbă chiar câteva vorbe cu ei.

Acum, Kate Middleton se pregătește pentru un nou bebeluș în familie. Ea este deja mătușă, datorită surorii ei, Pippa. Ea și soțul ei, James Matthews, sunt părinții a trei copii: Arthur, Grace și Rose.

De această dată, a venit rândul fratelui său, James Middleton, să aducă un nou membru în familie. Fratele Prințesei de Wales este căsătorit cu franțuzoaica Alizée Thevenet. Cei doi se pregătesc cu pentru acest nou capitol al vieții, așteptând nerăbdători să adauge un „omuleț” în aventurile lor.

Te-ar putea interesa și: De ce nu vrea Kate Middleton să se împace cu Meghan Markle. Ce au de împărțit nurorile Regelui Charles

Fratele lui Kate Middleton a publicat mai multe fotografii emoționante pe platformele de social media, în care apare alături de soția sa, dar și de câinii lor, pe care îi iubesc și îngrijesc ca pe propriii copii.

„Nu am putea fi mai încântați… ei bine, Mable ar putea fi…A fost un început de an foarte dificil, după ce am pierdut-o pe iubita mea Ella, (nr un cățel pe care îl iubea enorm), totuși vom încheia anul cu cea mai prețioasă adăugire pentru familia noastră, aflată acum în creștere”, a adăugat fratele lui Kate Middleton.