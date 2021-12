Kate Middleton, cadou senzațional pentru Prințul Harry înainte de relația cu Meghan Markle. Te va buși râsul!

Crăciunul este o sărbătoare extrem de importantă pentru familia regală britanică! În trecut, membrii familiei se întâlneau cu toții la palatul Sandringham House, pe domeniul Norfolk, pentru a-și petrece sărbătorile de iarnă. De asemenea, în anii trecuți, membrii familiei regale obișnuiau să-și facă cadouri de Crăciun. Pentru cei care credeau că aceștia cumpărau doar cadouri scumpe, ei bine, lucrurile stăteau diferit.

Familia regală britanică evita cadourile luxoase de Crăciun și opta pentru atenții ieftine și vesele. De acest lucru a ținut cont și Kate Middleton. Se știe că Kate Middleton, soția Prințului William, are o relație extrem de bună cu cumnatul său, Prințul Harry. Înainte de a se căsători cu Meghan Markle, Prințul Harry a primit de la Kate Middleton un cadou destul de îndrăzneț, chiar în ziua de Crăciun, notează The Mirror.

Cu toate că soția Prințului William pare mai degrabă o tipă reținută, prietenia dintre ea și Prințul Harry i-a permis să-i facă acestuia un cadou senzațional, dar și extrem de amuzant. Ducesa de Cambridge i-a oferit Prințului Harry kit-ul de jucărie Grow a Girlfriend (Crește o prietenă). La vremea respectivă, nepotul Reginei Elisabeta nu o cunoscuse pe Meghan Markle.

Pe de altă parte, și gestul Prințului Harry față de Regina Marii Britanii a stârnit hohote de râs. Într-un an de Crăciun, el i-a dăruit Elisabetei a II-a o cască de baie pe care scria: „Nu-i așa că soarta e o târfă?’

În 2011, în anul în care s-a căsătorit cu Prințul William, Kate Middleton a fost nevoită să petreacă sărbătorile de iarnă în familie. Atunci, prospăta Ducesă de Cambrige a trebuit să-i facă Reginei Elisabeta a II-a un cadou de Crăciun și a avut mari emoții.

Ulterior, Kate Middleton a povestit ce cadou neobișnuit i-a făcut suveranei în 2011, la primul său Crăciun petrecut la Castelul Sandringham.

„Îmi amintesc când am fost la Sandringham, pentru prima dată, de Crăciun. Și eram îngrijorată că nu știam ce să-i ofer Reginei drept cadou de Crăciun.

Mă gândeam: „Doamne, ce să-i dau?”. M-am gândit la ce le-aș da bunicilor mei. Și mi-am zis: „O să-i gătesc ceva”. Ceea ce, să recunoaștem, ar fi putut ieși îngrozitor de prost. Dar am decis să fac rețeta de chutney a bunicii mele. Am fost ușor îngrijorată după ce i-am dăruit borcanul cu sos, dar am observat a doua zi că era pe masă.”, a mărturisit Kate Middleton.