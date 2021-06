Karmen Simionescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat cu ea, ca femeie, după ce a născut

Fiica lui Adrian Minune a dat tot din casă. Cu ce probleme s-a confruntat Karmen Simionescu imediat după ce a născut-o pe fiica ei Sofia. Ce s-a întâmplat cu ea, ca femeie. Nu a vorbit despre aceste probleme, până acum. De ce afecțiune a suferit artista acum doi ani de zile.

Fiica lui Adrian Minune nu mai are nevoie de nicio introducere. Frumoasa Karmen Simionescu este una dintre cele mai populare și apreciate tinere artiste din România. Talentul muzical moștenit de la celebrul său fată a propulsat-o în cariera de care se bucură în prezent. E tânără, frumoasă, carismatică și are milioane de fani care o ascultă.

Nu doar atât, bruneta are și o familie frumoasă de care este foarte mândră, alcătuită din soțul și fetița ei de doar 2 anișori. Viața de mămică nu este una ușoară, lucru pe care Karmen Simionescu l-a simțit pe propria piele. Artista a devenit părinte pentru prima dată la vârsta fragedă de 21 de ani și s-a luptat cu depresia post-natală.

„Plângeam din orice. Mama i-a cumpărat Sofiei o căciuliță cu urechi, eu când am văzut-o plângeam. Când vedeam că sunt toți lângă mine și încearcă să mă ajute, mai tare plângeam.

M-au ținut vreo șase luni aceste stări. După vreo 3-4 luni am început să mă duc la psiholog. Cel mai important este să înțelegi că nu e vina ta. După naștere devii un om nou. Când cineva merge la psiholog, credem că are automat și o problemă. Dar nu este așa. Eu consider că așa cum avem grijă de exteriorul nostru, așa trebuie să avem grijă și de mintea și sufletul nostru.