Kansas City Chiefs este din nou regina NFL. Cât a costat un spot publicitar la marea finală SUPER BOWL LVII și ce au aflat fanii despre Rihanna – FOTO & VIDEO

Kansas City Chiefs a învins Philadelphia Eagles și a câștigat a treia oară SUPER BOWL. A fost pentru prima oară când doi frați au fost rivali în lupta pentru trofeu: Travis Kelce (Chiefs) și Jason Kelce (Eagles). S-a stabilit și un nou record pentru un spot publicitar.

Kansas City Chiefs este din nou campioana SUPER BOWL LVII reușind al treilea succes în marea finală. Duelul cu Philadelphia Eagles l-a câștigat cu 38-35, iar partida a fost decisă de „o lovitură de picior”. Butker a reușit să aducă punctele izbăvitoare cu doar opt secunde înainte de fluierul final.

Patrick Mahomes a fost desemnat MVP-ul partidei. Jucătorul lui Kansas City Chiefs a jucat trei finale în patru ani și a câștigat deja două trofee la doar 27 de ani. „N-o să spun că începe dinastia Chiefs, încă n-am terminat!”, a transmis jucătorul A fost pentru prima oară în istorie când pentru acest trofeu au luptat doi frați: Travis Kelce (Chiefs) și Jason Kelce (Eagles).

În pauză a cântat Rihanna, după cinci ani de absență de pe scenă. Artista americană a ales o costumație roșie, destul de largă, în încercarea a ascunde ceea ce era destul de evident, din imagini și fotografii. Fanii și-au dat seama că este însărcinată, așa că au fost destul de indulgenți cu ea, deși nu au fost încântați de performanța ei artistică.

Serena Williams, Bradley Cooper, David Ortiz și multe alte vedete ale filmului și sportului american au apărut în promourile gândite special pentru acest eveniment. Televiziunea care a transmis partida a prognozat că acest meci va fi urmărit de cel puțin 115 milioane de telespectatori, ceea ce ar însemna un nou record.

