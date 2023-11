Kamara, un nou scandal în emisiunea lui Cătălin Măruță. A revenit azi la Pro TV după ce ‘nu a fost lăsat să vorbească’

Kamara s-a întors în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentatorul spunând că fostul Faimos ar fi fost nemulțumit că nu a fost lăsat să vorbească în ediția de marți. Se pare că vedeta încă nu a făcut pace cu Cristi Mitrea, cei doi aruncându-și din nou cuvinte grele, în direct.

Kamara s-a întors din Republica Dominicană cu o misiune clară: să combată toate criticile pe care le-a atras în săptămânile petrecute la Survivor România. După apariția tensionată din edița de marți a emisiunii lui Cătălin Măruță, fostul Faimos s-a întors, nemulțumit că nu ar fi fost lăsat să vorbească cu o zi înainte.

Atmosfera a fost una tensionată de la bun început, prezentatorul citind câteva mesaje trimise de spectatori, unul dintre ele spunând că fostul concurent Survivor „are ceva malefic în el”. Răspunsul artistului nu s-a lăsat așteptat:

În momentul în care a fost confruntat de Cristi Mitrea, Kamara a răbufnit. Ce doi au avut un nou schimb de replici acide:

Kamara: Dragul meu, față de tine, eu am avut rezultate în mai multe domenii, înțeleg că ești ofuscat. Am 19 ani de cariera în muzică, cu aceeași trupă.

Fostul Faimos a ținut să puncteze, din nou, că a ales să fie natural la Survivor România 2023, fără să joace niciun rol, iar asta înseamnă că nu și-a mascat nici reacțiile, chiar și pe cele care nu îi fac cinste.

„Față de alți oameni, eu sunt real, am fost eu, nu am jucat niciun rol. Un om se mai și supără pe lumea asta. Este firesc să am și reacții care să nu fie pe placul tuturor. Puteam să joc, dar am ales să fiu real. Am reacționat când am fost și eu atacat”, a mai spus Kamara, la PRO TV.