Kamara are „lipici” la femei. Frumusețea alături de care a apărut la malul mării. Ce spune artistul despre noua cucerire EXCLUSIV

Kamara Ghadi s-a afișat la malul mării în compania Gabriellei Nastaș, o frumoasă brunetă de peste Prut, în compania căreia acesta a mai fost surprins și cu alte ocazii. Discret cu viața personală, artistul spune că aceasta îi este doar o foarte bună prietenă. Cu care însă, a ajuns să aibă, împreună, și spectacole.

La ceva luni distanță, Kamara a recidivat și a fost surprins din nou în compania brunetei venită de peste Prut, pe numele său Gabriella Nastaș. De data aceasta pe litoralul românesc, unde cei doi petrec mult timp împreună. Pentru că, ne spune artistul, de altfel foarte discret cu viața sa personală, cei doi sunt foarte buni prieteni și mai nou au cântări în aceleași locații.

Cea mai longevivă relație a lui Kamara este însă una profesională, mai precis cea cu Andrei Ștefănescu, colegul de trupă de la „Alb Negru”. Cei doi vor sărbători la începutul lunii septembrie 18 ani de când cântă împreună, printr-un concert pe Alezzi Yacht, ce va avea loc în Portul Năvodari.

„Împlinim 18 ani pe 2 septembrie. Ne-am cunoscut la Naționala artiștilor, în 2002. Un an mai târziu, în 2003, a început povestea, iar în 2004 am ieșit pe piață. Numele trupei eu l-am găsit când am alăturat două poze de-ale noastre, una cu el îmbrăcat în negru, pe care am scris cu caractere negre, și pe a mea am scris cu alb.

Înainte să formăm o trupă am fost prieteni. Nu am pornit de la ideea de a face o trupă pentru celebritate, ci din dragoste pentru muzică. Conflicte între noi nu pot spune că au fost, am discutat pe teme muzicale, am mai avut opinii diferite, dar întotdeauna am ajuns la o concluzie comună”, ne-a mai spus Kamara.