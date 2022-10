Juventus, răpusă în Champions League de un jucător cu pașaport românesc, Antonio Rudiger, accidentare „horror”. Toate rezultatele zilei

A fost o seară a surprizelor, săracă în goluri, în Champions League. Manchester City și Real Madrid nu au reușit să câștige în deplasare, iar Juventus a pierdut în Israel. Ciprian Tătărușanu a fost titular în duelul în care AC Milan a înfruntat Chelsea pe teren propriu.

Cea mai mare surpriză din prima zi a rundei cu numărul patru din Champions League s-a înregistrat în Israel. Juventus avea nevoie de un succes ca să stea „în coasta” primele două clasate: PSG și Benfica Lisabona. Formația lui Massimiliano Allegri a pierdut cu 2-0 în Israel, dar președintele clubului a spus antrenorul nu va fi dat afară și că responsabilitatea eșecurilor aparține jucătorilor.

Cele două goluri ale partidei Maccabi Haifa – Juventus au fost semnate de Omer Atzili. Jucătorul s-a născut la Holon, dar pentru că bunicul din partea mamei are pașaport românesc întreaga familia a dobândit un document de acest gen. Sezonul trecut a fost considerat cel mai bun jucător din campionat.

UEFA Champions League: Maccabi Haifa register first UCL win since 2002, push Juventus to edge of elimination https://t.co/swLwwjbNJp

— Xuenou (@xuenou) October 12, 2022