Jurnalistul Marius Niță a vorbit despre plecarea de la România TV și viața personală, extrem de privată: „Departe de mine gândul de a deveni tată”. EXCLUSIV

Marius Niță, 43 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România, a lucrat la numeroase televiziuni importante fără ca viața sa personală să ajungă subiect de tabloid, deși a prezentat ani la rând mondenități. Recent, a revenit la Antena Stars și, într-un interviu exclusiv pentru Playtech, a vorbit despre decizia îndrăzneață, provocări și împlinirile care l-au definit.

De ce s-a întors Marius Niță la Antena Stars

Reporter Playtech: Ai petrecut 11 ani la România TV, apoi te-ai întors la Antena. Ce te-a determinat să faci acest pas acum?

Marius Niță: De-a lungul celor aproape 20 de ani de TV, am tot dat curs provocărilor din proiectele la care am lucrat, la mai multe posturi. La România TV ajunsesem în calitate de realizator al emisiunii CANCAN TV. Ulterior, am deraiat pe linia editorială a postului către ediții speciale și jurnale de știri. Tocmai din acest motiv cred că am și rămas atâția ani, nu am avut timp să mă plictisesc.

Drumul s-a înfundat, însă, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, când mi-am dat seama că nu mai rezonez cu ceea ce se întâmplă. Conducerea mi-a înțeles decizia și a fost o despărțire amiabilă, la fel cum îmi place să cred că au rămas și relațiile dintre noi. Bine, între timp mă cucerise și actuala conducere de la Antena Stars, acesta a fost factorul decisiv care a stat la baza schimbării.

Reporter Playtech: Ai spus că te-ai mai gândit să faci această mutare în urmă cu aproximativ cinci ani. Ce te-a oprit atunci și ce s-a schimbat între timp?

Marius Niță: Sunt de părere că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. A fost o oportunitate bună, pentru mine chiar onorantă, și nu știu dacă am greșit că n-am făcut acest pas atunci. Era perioada când începusem să fac și altceva decât monden la România TV și cred că asta m-a ținut pe loc. Propuneri am mai primit și de la alte posturi, dar intrasem într-o zonă de confort din care nu voiam să ies. Acest confort l-am simțit, apoi, la momentul potrivit, după discuțiile purtate cu actualii mei colegi.

Cum a fost întâmpinat de colegii de echipă

Reporter Playtech: Cum ai fost primit de echipă? Te-ai reîntâlnit cu foștii colegi și ai primit sfaturi utile?

Marius Niță: Echipa a fost suspect de prietenoasă. Așa a rămas și după opt luni de când am început activitatea, timp în care am reușit să ne cunoaștem și chiar să ne împrietenim, mă refer aici la cei din echipă pe care încă nu-i cunoscusem. Cu mulți dintre foștii (actuali) colegi nu rupsesem legătura și ne auzeam periodic.

La fel se întâmplă și cu cei care acum sunt doar foști colegi. Mi se pare că aceste conexiuni nu se rup niciodată, iar legăturile dintre colegii de breaslă rămân pe viață. Cât despre cel mai util sfat pe care încă îl primesc de la actualii colegi…Mereu îmi spun: „Mergi acasă să te odihnești!”.

Reporter Playtech: Cum te-ai readaptat la stilul monden, după ani întregi de știri?

Marius Niță: Cred că a fost o relaxare, nicidecum readaptare. Nu am pierdut niciodată contactul cu lumea mondenă, am avut nevoie doar de un update cu noul val de vedete. Dar, luând pauză de la știri despre tragedii, nenorociri, scandaluri politice, pot să spun că am trecut printr-un reset total, simt că sunt alt om. Iar vedetele alături de care am lucrat de-a lungul anilor s-au bucurat că avem ocazia să ne vedem mai des.

Marius Niță: „Uneori mi-a fost rușine să ies din casă”

Reporter Playtech: Ai bifat mai multe emisiuni, din domenii diverse. Care a fost momentul cel mai memorabil din cariera ta până acum?

Marius Niță: Memorabile sunt toate începuturile pe care le-am trăit și, mai ales, gafele! Toți greșim, mai ales la emisiunile live, iar ecoul gafelor mă urmărește mult timp. Uneori mi-a fost rușine să ies din casă, aveam impresia că toată lumea se uită la mine. Nu mai zic de momentele în care lavaliera a fost lăsată deschisă atunci când ar fi trebuit să fie oprită. Nu pot să reproduc, dar sigur nu voi uita ce am zis! Memorabile sunt și întâlnirile pe stradă cu telespectatorii. Am avut prilejul să stau la masă cu o somitate din domeniul medical, care a început să-mi povestească despre ceea ce vedea în emisiunile mondene pe care le realizam. Mi s-a părut uluitor să am și astfel de telespectatori.

Reporter Playtech: Ce te-a surprins cel mai mult în cariera ta de jurnalist?

Marius Niță: M-au marcat multe momente, am prins în direct începutul războiului din Ucraina, controversatul protest din 10 august sau incendiile care au mistuit spitale, soldate cu decesele unor pacienți aflați la terapie intensivă. Acestea sunt doar o parte dintre subiectele pe care le-am trăit, nu doar le-am relatat. Dar pentru că m-ai întrebat ce m-a surprins, adrenalina live-ului și a evenimentelor în desfășurare sunt cele mai epuizante și plăcute lucruri pe care le-am trăit.

Este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști, dar nu se consideră „de succes”

Reporter Playtech: Consideri că ești un jurnalist de succes? Dacă da, cum măsori succesul în această meserie?

Marius Niță: N-am fost premiat cu Pulitzer, nici măcar cu un APTR, deci n-aș zice că sunt de succes. Telespectatorii confirmă dacă merit să fiu de succes. Când ceea ce faci nu mai e pe placul lor, atunci clar nu mai ai nici succes. Personal, îi apreciez enorm pe colegii de breaslă care fac anchete jurnalistice cu ecouri importante pe plan politic și social.

Reporter Playtech: Care sunt valorile de la care nu te abați niciodată în ceea ce privește meseria ta?

Marius Niță: Nu mi-am călcat niciodată principiile în picioare. Nu pot să scot pe gură cuvinte în care nu cred, indiferent de cât de mult le-ar fi plăcut superiorilor să audă. Pe tot ce mi-am pus semnătura, am făcut-o astfel încât să nu contravină legilor sau reglementărilor audiovizuale, drept dovadă nu am avut niciun proces sau vreo amendă. Altfel, mizez și pe punctualitate, implicare, onestitate.

De ce nu se vede Marius Niță tată în viitorul apropiat

Reporter Playtech: Știu că ești foarte rezervat în privința vieții personale, dar cum reușești să menții echilibrul între carieră și viața de familie? Îți dorești să fii tătic?

Marius Niță: Păi, dacă se numește viață personală, așa îmi place să și rămână. Nu că aș avea vreo viață personală care să genereze subiecte de presă, e absolut banală, din punctul meu de vedere. Nu sunt tătic, nici nu mă simt pregătit să port această responsabilitate. Abia dacă reușesc să-mi îndeplinesc rolul de naș pentru cei trei copii pe care i-am botezat. Departe de mine gândul de a deveni tată în viitorul apropiat!

Reporter Playtech: Ce activități sau hobby-uri practici în timpul liber pentru a te relaxa?

Marius Niță: În ultimii ani n-am prea mai avut timp de hobby-uri, timpul liber l-am alocat unui proiect personal. Am dezvoltat un site, dintr-o nișă neexploatată, care a crescut atât de repede încât și pe mine m-a luat prin surprindere. După ce am depășit target-urile pe care mi le propusesem, m-am mai relaxat, iar timpul liber de acum se împarte între activități casnice, odihnă, citit și vacanțe. Dar s-ar putea să ies și din monotonia asta pentru că mă gândesc din ce în ce mai serios să încep să iau lecții de chitară bas. Muzica are un loc important în viața mea, mai ales dacă e rock. Mi-ar plăcea să mă joc puțin cu nervii vecinilor testându-mi abilitățile pe o chitară bas. (râde)

Marius Niță: „Am observat că multor adolescenți le lipsește entuziasmul”

Reporter Playtech: Ce proiecte ți-ar plăcea să realizezi pe viitor?

Marius Niță: M-au tot întrebat de ce nu-mi fac și eu podcast. Acum, că are toată lumea, parcă n-aș mai vrea și eu. Însă am de ceva timp în cap un proiect despre care nu am vorbit, încă, cu nimeni. Îl vizualizez, știu cum ar trebui să arate produsul final, aștept doar clipa în care mă simt pregătit să-l pun și în practică. M-aș simți în largul meu și la emisiuni de divertisment, chiar mi-ar plăcea să iau parte la un astfel de proiect.

Reporter Playtech: Ce sfat ai da tinerilor care își doresc să urmeze o carieră în televiziune?

Marius Niță: Nu cred că sunt eu în măsură să dau sfaturi. Nici nu o fac în general, doar ajut când mi se cere sau este cazul. Am observat că multor adolescenți le lipsește entuziasmul pe care-l aveam eu la început, însă, există și o categorie de tineri foarte smart. Calitățile lor mă uimesc și chiar îmi place să mă înconjor cu energia lor care îmi mai resuscitează interesul. E foarte important să faci ceea ce îți place, cu dăruire, dar și să vrei mai mult tot timpul. Când muncești din plăcere și mai ești și remunerat pentru asta, nu poți să spui că ești la muncă… ci la serviciu! (râde)