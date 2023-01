Jurnaliștii spanioli au aflat de ce Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez nu și-au anunțat despărțirea. „Este tot mai evident acest lucru”

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez nu mai formează un cuplu. Este concluzia la care au ajuns mai mulți jurnaliști spanioli, după ce s-a aflat că cei doi și-au anulat planurile de nuntă. S-a aflat și de ce nu s-a făcut un anunț oficial pe această temă. Cei care îi sfătuiesc le-au transmis că imperiul financiar pe care l-au construit va avea mult de suferit în cazul în care toată povestea se va afla.

De șase ani sunt în fiecare zi în centrul atenției. Povestea lor de dragoste a atras ca un magnet, a inspirat, dar a și produs o mulțime de bani. Și totuși, lucrurile nu merg grozav între Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Existau zvonuri de mai multe luni că relația lor este în impas, dar nu se știa cât de serioasă este situația.

De puțin timp s-a aflat că cei doi au decis să-și anuleze pregătirile de nuntă, iar momentul care a oferit încă o dovadă a fost filmarea din ziua în care fotbalistul a primit cadoul de Crăciun: un Rolls Royce de 350.000 de euro. Atunci a fost clar că între cei doi nu mai există apropiere, asta în ciuda mesajelor „siropoase” de pe rețelele sociale.

Momentul a fost dezbătut aprins în Spania, mai ales în emisiunea mondenă „Socialite”, de la postul de televiziune Telecinco.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se află în aceste zile în Arabia Saudită unde fotbalistul a semnat un contract senzațional și a devenit sportivul cel mai bine plătit din lume. Frumoasa brunetă s-a afișat cu un inel cu diamante, despre care jurnaliștii de la The Sun au scris că ar fi un cadou de la logodnicul ei. Nu este însă exclusă nici varianta unui gest de fațată făcut de Georgina, tocmai pentru a lăsa senzația că povestea de dragoste este mai frumoasă ca nicioadată.

Georgina Rodriguez shows off diamond ring at Cristiano Ronaldo’s Al-Nassr unveiling in Riyadh https://t.co/Nc6WMWY1NQ pic.twitter.com/1knVcvMJLl

— The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) January 4, 2023