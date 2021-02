Jurnalist, umilit de către polițiști. E oribil ce l-au pus să facă VIDEO

Jurnalistul Gennady Shulga a fost umilit de către polițiștii ruși în timp ce îi percheziționau casa. Imaginile au fost surprinse și făcute publice chiar de agresori. Mesajul ziaristului după tratamentul pătimit.

Gennady Shulga, activist și blogger care conduce publicația locală NewsBox24, a fost agresat de poliția rusă. În imaginile existente pe rețelele de socializare se poate observa cum acesta este ținut la podea, întins, pe jumătate dezbrăcat, și cu un bol pentru mâncare de câine în fața sa. În stânga lui, cu o mână ținându-i brațele la spate și cu alta de frunte, se află un alt bărbat îmbrăcat în uniformă.

– Nume, prenume, al doilea prenume!

– Shulga, Gennady Borissovitch.

– Știi de ce te-am arestat?

– Ei bine, pot ghici mai mult sau mai puțin…

Shulga a revenit la scurt timp cu un video explicativ pentru întâmplarea controversată. El susține că poliția a ajuns la el acasă în jurul orei 7:00, unde au stat aproape două ore, că a fost luat pentru audieri în departamentul anti-extremist al departamentului local de Afaceri Interne, de unde a fost lăsat să plece în jurul orei 13:00.

„Videoclip extrem de deranjant al poliției din Vladivostok interogând și umilind jurnalistul local Gennady Shulga. Polițiștii i-au făcut raid acasă și l-au „întrebat” cu privire la protestele opoziției din 23 ianuarie. Demn de remarcat este: poliția însăși a dezvăluit acest film”, a scris pe Twitter traducătorul și jurnalistul Kevin Rothrock.

Highly disturbing video of police in Vladivostok interrogating and humiliating local journalist Gennady Shulga. Cops raided his home and “questioned” him about the opposition’s Jan. 23 protests. Especially noteworthy: the police themselves leaked this footage. pic.twitter.com/aEdjfPXnqa

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 6, 2021