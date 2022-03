Jurnalist ucrainean răpit și eliberat de ruși, dezvăluiri înfiorătoare despre ororile trăite: „Am crezut că mă vor ucide pe un câmp și mă vor îngropa acolo”

Un jurnalist ucrainean a avut șansa să supraviețuiască după ce a fost răpit de trupele rusești dintr-o stație de autobuz, aflată în orașul în care locuia. Oleg Baturin, originar din Kahovka a fost capturat de armata lui Putin pe 12 martie,în timp ce aștepta un mijloc de transport care să îl ducă acasă. Acesta a povestit după eliberarea sa chinurile la care a fost supus de către soldați, dar și cum și-a văzut moartea cu ochii.

Jurnalistul a povestit că, încă din prima zi, acesta a fost amenințat și tratat cu agresivitate. În a doua zi, el împreună cu ceilalâi ucraineni răpiți au fost transportați într-o zona necunoscută, moment în care s-a gândit că acela îi va fi sfârșitul.

„Cel mai greu a fost prima zi, pentru că am fost amenințat deschis. A doua zi, am avut un sentiment clar când am fost scoși și transportați într-o direcție necunoscută. Credeam că ne vor duce pe un câmp, ne vor ucide și ne vor îngropa acolo… Sincer, acesta a fost sentimentul”, a povestit bărbatul, care avea impresia că priconierii vor fi duși în Peninsula Crimeea.