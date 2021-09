Județul din România aproape de colaps sanitar?! Sunt doar trei medici la secția ATI

Un județ din România se află aproape de colaps sanitar din cauza deficitului de medici. În prezent, doar trei medici lucrează la secția ATI, chiar dacă este nevoie de cât mai multe cadre medicale pentru a face față problemelor aduse de pandemia de coronavirus.

Situația este critică în județul Călăraș, doar 3 medici fiind prezenți la secția ATI. De asemenea, în Tulcea, Ilfov și Giurgiu lucrează doar câte 6 medici la secția respectivă, în timp ce multe cadre medicale au preferat să ceară să meargă în alte țări pentru a profesa.

La jumătatea lunii septembrie, 1884 de medici cu liberă practică în specialitatea anestezie și terapie intensivă erau întregistrați în baza de date pe care o deține Colegiul Medicilor din România. Cele mai multe cadre medicale, anume 523, se află în București. Urmează Cluj, cu 165 medici și Timiș, cu 147.

Din păcate, în alte județe există un deficit mare de medici. Mai exact, 6.014 de cadre medicale au plecat din România în ultimii 5 ani pentru a lucra în alte țară, potrivit datelor furnizate de Colegiul Medicilor din România, obținute de news.ro.

Deficitul major de medici a fost explicat de profesorul Dorel Săndesc, președintele Societății Române de ATI, explicând că dimensiunea fenomenului global este îngrijorătoare în România. Acesta a explicat că extinderea secțiilor nu este o soluție, ținând cont de tragediile din trecut.

”Eu am şi propus la întâlnirea cu autorităţile centrale, am arătat că în această dinamică extrem de îngrijorătoare este posibil să ajungem la situaţii mai critice decât cele din valurile anterioare, cel puţin în secţiile ATI, şi trebuie avută în vedere şi trebuie luate măsuri pentru o eventuală, nedorită, dar posibilă necesitate de transfer al unor pacienţi în străinătate, atitudine şi măsură pe care am văzut-o în valurile precedente la unele ţări vest europene şi ne aducem aminte de avioanele pline de pacienţi critici Covid transferaţi din Italia în Germania, precum şi din alte ţări.

Trebuie, cred, să avem în vedere şi această soluţie, pentru că nu putem să impunem secţiilor ATI să se extindă cu orice preţ. Colegii noştri nu vor mai accepta acest lucru.

În condiţiile în care am trecut prin nişte tragedii de nivelul celei de la Piatra Neamţ şi de la Institutul Matei Balş, este inacceptabil să funcţionăm în zone în care nu se aigură nişte condiţii de siguranţă, adecvate.”, a transmis Dorel Săndesc.