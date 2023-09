Jucătorul pe care Gigi Becali regretă că l-a vândut i-a dat gol lui Tătărușanu în Arabia Saudită. Șeicii au sărit din fotolii – VIDEO

Andrei Cordea s-a adaptat excelent în Arabia Saudită și a marcat primul gol în tricoul lui Al Tai chiar în poarta românului Ciprian Tătărușanu. Șeicii au aplaudat reușita atacantului pe care l-au adus de la FCSB cu 1,3 milioane de euro. Golul lui a adus victoria, în etapa cu numărul cinci.

Andrei Cordea și-a câștigat rapid locul la noua echipă din Arabia Saudită. Atacantul transferat de la FCSB a jucat al doilea meci în care a intrat din primul minut, iar în duelul cu Abha a marcat și golul care a adus victoria. Era minutul 83 când fotbalistul lui Al Tai l-a învins pe Ciprian Tătărușanu.

Faza a fost simplă: balonul a ricoșat din bară în interiorul careului de unde Cordea a reușit să o trimită în poarta apărată de fostul jucător al echipei naționale, adus în această vară, după despărțirea de AC Milan. Șeicii au sărit din fotoliile lor și s-au îmbrățișat bucuroși de reușita fotbalistului român.

Andrei Cordea bagged a late winner to give all three points to Al Tai vs. Abha 💪🇷🇴#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/12tIube4Ja

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 1, 2023