Gigi Becali a făcut „iureș” la FCSB, după eliminarea din Conference League. Patronul i-a făcut praf pe antrenori și a anunțat că renunță la doi jucători

Gigi Becali a intrat în direct la doar câteva minute după meciul Nordsjaelland – FCSB 2-0, din turul trei preliminar din UEFA Conference League, și a lansat un val de critici. A anunțat că antrenorii au făcut de capul lor tactica și formula de echipă și a transmis cine sunt cei doi jucători care nu vor mai face parte din lot.

Gigi Becali este furios. Echipa lui a fost eliminată din turul trei preliminar din Conference League și a ratat șansa de a lupta pentru un loc în grupe, dar și potul de 750.000 de euro de la UEFA. Omul de afaceri a anunțat că doi jucători vor pleca de la echipă. Despre Vali Gheorghe se știa că va fi transferat la UTA, dar acum s-a aflat și că Andrei Cordea va pleca pentru o sumă de transfer destul de bună, dar cam stranie.

„Cordea pleacă. Deja am acceptat, a și plecat. 1,315 milioane o să luăm. Da, cu 15 000 în coadă, ca să rămână 1,250 curat la noi. Pleacă în Arabia. Nu știu echipa, habar n-am”, a spus Becali la Digisport .

Andrei Cordea a jucat doar în ultimele 11 minute ale meciului Nordsjaelland – FCSB 2-0 și l-a înlocuit pe Florinel Coman.

Gigi Becali a spus că este dezamăgit de jocul echipei și i-a criticat pe oamenii din staff. Omul de afaceri le-a reproșat tactica și formula de echipă.

Prima dată au zis că vor să joace cu Băluță atacant central și am fost de acord, apoi s-a accidentat Băluță, eu am zis să jucăm cu Compagno, dar ei au găsit varianta asta”, a declarat Gigi Becali.

Patronul a susținut că nu s-a implicat nici la schimbări, iar antrenorii au dat-o „în bară” și la acest capitol.

„Apoi și schimbările s-au greșit. M-au informat. Dar am făcut ca ei, că mergea echipa. Poate aveam alte idei. Uite că am făcut ca ei. Eu nu-l scoteam pe Ovidiu Popescu, eu zic că a jucat bine. Aici s-a greșit. Eu îl scoteam pe Djokovic, dacă era după mine, și îl lăsam pe Ovidiu în teren. Nu îl băgam pe Miculescu, îl băgam pe Cordea. Dar așa au făcut ei, și echipa de start, și schimbările. Nu s-a făcut bine. Dau vina pe mine, eu sunt vinovat că am fost de acord”, a mai declarat Becali.