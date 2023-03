Jucătorul pe care Gigi Becali l-a umilit public, amintire dureroasă din perioada în care a jucat la FCSB. „Bunica mea mă suna plângând”

Marco Dulca a fost adus la FCSB cu mare tam-tam, dar după câteva meciuri, Gigi Becali nu știa cum să scape de el. Voia să-l dea gratis, deși l-a cumpărat cu 250.000 de euro. Fotbalistul a acordat un interviu în care a dezvăluit că a fost una dintre cele mai stresante perioade din viața lui. Atât pentru el cât și pentru cei din familia lui.

Gigi Becali pune presiune foarte mare pe jucătorii de la FCSB. Și pe cei pe care vrea să-i vândă, dar și pe cei de care vrea să scape. Așa a pățit și Marco Dulca. A fost cumpărat de la Chindia Târgoviște cu 250.000 de euro, în toamna anului trecut, dar după câteva meciuri a ajuns pe „lista neagră” a patronului. Omul de afaceri a început să-l critice în public și să spună că s-a păcălit când l-a transferat.

Pe Dulca am dat 250.000, îl dau gratis, mai este Dumiter, pe care am dat 350.000 și-l dau gratis. Nu sunt eu băiat bun? Dau bani, îl țin șase luni și ți-l dau înapoi”, a spus Gigi Becali .

Marco Dulca nu a vrut să plece de la FCSB, dar nu a mai rezistat presiunii, când a fost „atacat” din toate părțile. Și-a dat seama că nu va avea viață ușoară, dacă nu va accepta să se întoarcă la Chindia Târgoviște. A acceptat rezilierea contractului cu FCSB și transferul.

„Țin minte că prima dată am jucat cu Farul și am pierdut cu 3-1. Nu am făcut cel mai strălucit meci, dar nu am gafat. A doua zi când m-am trezit mi-am văzut fața pe toate rețelele de socializare și nu erau niște știri plăcute.

Sincer, o zi sau două am fost foarte afectat. Nu mă gândeam că voi fi, îmi impuneam acest lucru. Dar mă gândesc la familie. Bunica mea mă suna plângând să mă întrebe ce s-a întâmplat.

Primeam zilnic articole. Non stop au apărut articole negative până când am reziliat contractul”, a spus Marco Dulca, în podcastul ”Victory Extra Time”.